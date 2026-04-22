ATV saznaje: Policija pretresa kancelariju Konstantina Savića

Policija u Tesliću vrši pretrese kancelarije Konstantina Savića, brata Boban Savić, advokat iz Doboja koji je uhapšen u akciji "Šešir", saznaje ATV.

Na mjestu događaja je više pripadnika policije koji pretresaju lokaciju.

Ko je Konstantin Savić?

Konstantin Savić široj javnosti je poznat po kandidaturi za gradonačelnika Teslića na lokalnim izborima 2016. i 2020. godine.

Hronika Akcija ”Šešir”: Advokat uhapšen nakon što je od klijenta tražio 60.000 KM

Svojevremeno je i sam bio pod istragom Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na sudiju.

Po toj optužnici je oslobođen optužbe.

Akcija "Šešir" i hapšenje Konstantinovog brata

Podsjećamo, Boban Savić, advokat iz Doboja, uhapšen je u okviru akcije ”Šešir” nakon što je od klijenta, kojeg je branio po službenoj dužnosti, tražio 60.000 KM kako bi mu obezbjedio određene pogodnosti u predmetu.

Kako saznaje ATV Savićevo hapšenje je uslijedilo nakon što je u označenim novčanicama uzeo dio traženog novca.

Nauka i tehnologija Rođena Banjalučanka izmislila bolest i raskrinkala vještačku inteligenciju

O akciji ”Šešir” oglasila se PU Doboj u kojoj navode da je akcija sprovedena u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet, Upravom kriminalističke policije i Upravom za policijsku podršku MUP-a Republike Srpske.

”U akciji ”Šešir” uhapšen je B.S. iz Teslića zbog sumnje da je opčinio krivično djelo trgovina uticajem. Po naredbi Okružnog suda u Banjaluci u toku je pretres na više lokacija na području Doboja i Teslića. Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske”, saopštila je PU Doboj.