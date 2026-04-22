ATV saznaje: Policija pretresa kancelariju Konstantina Savića

Autor:

ATV
22.04.2026 19:56

Претрес канцеларије Константина Савића
Foto: ATV

Policija u Tesliću vrši pretrese kancelarije Konstantina Savića, brata Boban Savić, advokat iz Doboja koji je uhapšen u akciji "Šešir", saznaje ATV.

Na mjestu događaja je više pripadnika policije koji pretresaju lokaciju.

Ko je Konstantin Savić?

Konstantin Savić široj javnosti je poznat po kandidaturi za gradonačelnika Teslića na lokalnim izborima 2016. i 2020. godine.

Бобан Савић

Hronika

Akcija ”Šešir”: Advokat uhapšen nakon što je od klijenta tražio 60.000 KM

Svojevremeno je i sam bio pod istragom Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na sudiju.

Po toj optužnici je oslobođen optužbe.

Akcija "Šešir" i hapšenje Konstantinovog brata

Podsjećamo, Boban Savić, advokat iz Doboja, uhapšen je u okviru akcije ”Šešir” nakon što je od klijenta, kojeg je branio po službenoj dužnosti, tražio 60.000 KM kako bi mu obezbjedio određene pogodnosti u predmetu.

Kako saznaje ATV Savićevo hapšenje je uslijedilo nakon što je u označenim novčanicama uzeo dio traženog novca.

Алмира Османовић Тунстром

Nauka i tehnologija

Rođena Banjalučanka izmislila bolest i raskrinkala vještačku inteligenciju

O akciji ”Šešir” oglasila se PU Doboj u kojoj navode da je akcija sprovedena u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet, Upravom kriminalističke policije i Upravom za policijsku podršku MUP-a Republike Srpske.

”U akciji ”Šešir” uhapšen je B.S. iz Teslića zbog sumnje da je opčinio krivično djelo trgovina uticajem. Po naredbi Okružnog suda u Banjaluci u toku je pretres na više lokacija na području Doboja i Teslića. Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske”, saopštila je PU Doboj.

Više iz rubrike

Полиција Републике Српске увиђај, илустративна фотографија

Hronika

Tragedija kod Višegrada: Ubio dijete, pa presudio sebi

1 h

0
Школске клупе у учионици.

Hronika

Učenik napao profesoricu u Sarajevu tokom časa

2 h

1
Возило Хитне помоћи.

Hronika

Državljanka Austrije poginula nakon prevrtanja kajaka na rijeci Tari

3 h

0
Након свађе покосила човјека: Носила га на хауби неколико метара, па побјегла

Hronika

Nakon svađe pokosila čovjeka: Nosila ga na haubi nekoliko metara, pa pobjegla

3 h

0

  • Najnovije

20

30

Dva miliona maraka za vrtić u Branjevu

20

24

Ovo je tajni biznis Lepe Brene

20

23

Užas u BiH: Pronađena dva tijela, oglasila se policija

20

18

Proljetna sjetva u toku, skuplja i do 40 odsto

20

14

Kada je pravo vrijeme da djetetu kupite mobilni telefon?

