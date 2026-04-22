Nakon svađe pokosila čovjeka: Nosila ga na haubi nekoliko metara, pa pobjegla

Beogradska policija brzom akcijom uhapsila je S. K. (19) koja je nakon saobraćajnog udesa namjerno vozilom udarila muškarca i nanijela mu teške tjelesne povrede, saznaje "Telegraf.rs".

Svađa prerasla u pokušaj ubistva?

Incident je počeo kada je S. K., upravljajući svojim vozilom, udarila u parkirani automobil u kojem se nalazio R. S. (65). Prema navodima svjedoka, nakon sudara je došlo do oštre verbalne rasprave između ovo dvoje učesnika.

Međutim, situacija je eskalirala u trenutku kada se djevojka vratila u svoje vozilo. Umjesto da se smiri, ona je namjerno usmjerila automobil ka R. S. i udarila ga. Koliko je napad bio silovit govori i podatak da je povrijeđenog muškarca nosila na haubi nekoliko metara, nakon čega je on pao na kolovoz, a ona se velikom brzinom udaljila sa lica mjesta.

Teške povrede i narkotici

Povrijeđeni R. S. je hitno prevezen u Urgentni centar, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede.

Efikasnom i brzom intervencijom policije, osumnjičena S. K. je ubrzo locirana i lišena slobode. Prilikom hapšenja, kod nje je pronađena i određena količina opojne droge, što dodatno otežava njen položaj pred zakonom.

"Ovo nije bila samo nepažnja u saobraćaju, već svjesna namjera da se povrijedi drugi učesnik nakon banalne rasprave", navodi izvor blizak istrazi.

Protiv S. K. biće podnijete odgovarajuće krivične prijave nadležnom tužilaštvu, a istraga će utvrditi sve okolnosti ovog brutalnog incidenta koji je uznemirio stanovnike Karaburme.

(Telegraf.rs)