Tragedija kod Višegrada: Ubio dijete, pa presudio sebi

Jeziva porodična tragedija potresla je Višegrad gdje je E.D. (49) sa područja Goražda ubio dijete, a potom izvršio samoubistvo, potvrđeno je ATV-u.

Tragedija se odigrala u selu Kabernik kod Višegrada. Kako saznajemo E.D. je članovima porodice poslao oproštajnu poruku što su oni odmah prijavili MUP-u Bosansko-podrinjskog kantona.

Oni su odmah alarmirali kolege iz PU Foča koje su se uputile na teren i u selu su zatekli tijela E.D. i malog djeteta. Prema nezvaničnim informacijama oba tijela su bila obješena i prvi rezultati istrage ukazuju da je otac ubio dijete, a potom izvršio samoubistvo.

Kako saznajemo E.D. je porijeklom iz okoline Višegrada, ali je nastanjen na području Goražda.

O cijelom događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, koje vodi istragu. Na licu mjesta u toku je uviđaj nakon kojeg će biti poznato više informacija.