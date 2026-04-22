Uznemirujuće: Durdžić davio Maju nakon odnosa, ona mu izbila zube

Rijaliti učesnica Maja Marinković sinoć je, u toku svađe, nakon intimnog odnosa, izbila zube Asminu Durdžiću. Prethodno je nju Durdžić davio, javili su mediji u Srbiji.
Nakon što je Asmin davio Maju, ona je njemu izbila zube, zbog čega je nasto haos u Bijeloj kući, a Marinkovićeva je udaljena iz iste, piše "Informer".
Sve je počelo u spavaćoj sobi Bijele kuće, gdje su njih dvoje u jednom trenutku bili zajedno ispod pokrivača. Situacija je u kratkom roku eskalirala i pretvorila se u žestok sukob.
U jednom trenutku došlo je do fizičkog obračuna, nakon čega je Maja panično reagovala, vrištala i dozivala pomoć.
"Prepio si se, budaletino jedna pijana, alkoholičaru, pogledaj šta si mi uradio sa licem", vikala je Maja na Asmina.
Na buku i pozive odmah su reagovali drugi učesnici, među kojima su Borislav Terzić Terza i Miki Dudić, koji su utrčali u prostoriju i intervenisali kako bi razdvojili aktere, ali i obezbjeđenje.
Njihovom brzom reakcijom situacija je stavljena pod kontrolu, a Asmin je savladan i udaljen iz konflikta.
