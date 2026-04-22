Zorica Brunclik se vraća na snimanje muzičkog takmičenja: Pjevačica prebrodila težak period

O stanju Zorice Brunclik ne prestaje da se komentariše, a Jelena Karleuša je otkrila da se sljedeće nedjelje vraća na snimanja.

Naime, Jelena je nakon završenog suđenja sa Vladimirom Štimcem, otkrila da se Zorica Brunclik, nakon teške zdravstvene situacije, vraća na snimanje muzičkog takmičenja.

- Koliko ja znam vidjećete je već u ponedjeljak, jel sam rekla nešto što nisam smjela? Jel ste znali tu informaciju? - pitala je Jelena okupljene novinare, a onda je shvatila da je rekla nešto što, očigledno, nije trebala:

- Eto, rekla sam vam ono što nije trebalo da izgovorim, što mi je rekao producent. Mislim stvarno mi je rekao, sad ako me ubije. Plavuše, ne razmišljaju. Brži je jezik od pameti! Koliko znam u ponedjeljak dolazi, jako lijepa vijest!

Karleuša se raduje Zoričinom povratku i smatra da je mnogo bolja u ulozi žirija, od supruga Miroljuba Aranađelovića Kemiša, koji je mijenjao.

- Mekan je Zoroljub, što bi rekao Desingerica, bolja je Zorica, ona je baš prava žiška - kaže Karleuša.

(Telegraf.rs)