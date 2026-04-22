Sutra sunčano i toplije, ali vjetrovito

Autor:ATV
U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti pretežno sunčano i malo toplije, ali i vjetrovito vrijeme.
Ujutro će biti vedro i hladno, u višim predjelima slab mraz, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Prolazna umjerena oblačnost premještaće se od sjevera ka jugu.
Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus jedan do četiri, na jugu do osam, u višim predjelima od minus tri, a dnevna od 14 do 20 stepeni Celzijusovih.
Vjetar ujutro slab, a tokom dana umjeren do jak sjevernih smjerova, u Hercegovini jaka bura.
Uveče će biti pretežno vedro i hladnije.
U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, lokalno uz kišu i pljuskove, a ponegdje je registrovan i grad, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Temperatura vazduha u 14.00 časova: Kneževo i Han Pijesak tri stepena, Drinić četiri, Kalinovik pet, Mrkonjić Grad i Sokolac šest, Sarajevo sedam, Višegrad, Srebrenica i Čemerno devet, Gacko, Doboj i Ribnik 10, Prijedor 12, Banjaluka, Bijeljina i Srbac 13, Bileća 14, Trebinje 17 i Mostar 19 stepeni Celzijusovih.
