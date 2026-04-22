Kakvo nas vrijeme očekuje za 1. maj: Objavljena prognoza

ATV
22.04.2026 10:05

Foto: Printscreen/vrijemeradar.ba

Za Prvi maj pripremite topliju garderobu i kišobrane jer nas očekuje ispodprosječno hladno i nestabilno vrijeme u tom periodu, saopštio je BHMETEO.

Šta kažu meteorolozi

Za Prvi maj najavljeno hladnije i nestabilno vrijeme

Moguć snijeg u planinskim područjima krajem sedmice

Promjenljivo vrijeme uz kišu i pljuskove sredinom sedmice

Postepeno razvedravanje i toplije od četvrtka

Do subote stabilno i osjetno toplije vrijeme

Oni su za naredni period najavili i mogući snijeg.

"Krajem iduće sedmice moguć je i lokalno snijeg u planinskim područjima", istakli su.

Prognoza za srijedu (danas)

Republički hidrometeorološki zavod je za danas, srijedu, 22. aprila, za jutro najavio pretežno oblačno vrijeme uz lokalno slabu kišu. Prije podne se očekuje razvedravanje pa će sredinom dana biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode.

"Od sredine dana i tokom popodneva razvoj oblaka uz povremenu kišu i pljuskove koji će se premještati od sjevera ka jugu. Do večeri prestanak padavina i pretežno vedro. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 18 stepeni Celzijusovih, na jugu do 22 stepena, u višim pred‌jelima od šest stepeni", istakli su.

Prognoza za četvrtak (sutra)

U četvrtak, 23. aprila, očekuje se jutro hladno, ponegd‌je uz slab mraz. Tokom dana, kako je najavljeno, biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplije. Minimalna temperatura vazduha od nula do četiri, na jugu do osam stepeni, u višim pred‌jelima od minus tri stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 14 do 21, u višim pred‌jelima od 10 stepeni.

Prognoza za petak

U petak, 24. aprila, poslije hladnog jutra tokom dana biće pretežno sunčano uz malu, na istoku i umjerenu oblačnost i prijatno toplo. Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, na jugu do 11, u višim pred‌jelima minus jedan stepen. Maksimalna temperatura vazduha od 16 do 22, u višim pred‌jelima od 13 stepeni Celzijusovih.

Prognoza za subotu

U subotu, 25. aprila, očekuje se pretežno sunčano i toplo. Minimalna temperatura vazduha od tri do devet, na jugu do 13 stepeni, u višim pred‌jelima od nula stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 25 stepeni, u višim pred‌jelima od 15 stepeni Celzijusovih.

1.maj

Vremenska prognoza

Vrijeme

Kiša

prognoza

Više iz rubrike

Сније на грани зима хладноћа вријеме

Društvo

Ne prestaje da veje više od 24 sata: U ovom dijelu Srbije jutros je kao usred januara

1 h

0
Данас промјенљиво, повремено са кишом

Društvo

Danas promjenljivo, povremeno sa kišom

2 h

0
Мјестимично влажни коловози, учестали одрони, возачи опрез

Društvo

Mjestimično vlažni kolovozi, učestali odroni, vozači oprez

2 h

0
Данас славимо свеца који је стекао углед великог подвижника: Био је познат по овоме

Društvo

Danas slavimo sveca koji je stekao ugled velikog podvižnika: Bio je poznat po ovome

3 h

0

10

38

Potvrđena optužnica protiv Anisa Kalajdžića za ubistvo Aldine Jahić

10

36

Darko Mladić: Nakon što ljekari pregledaju generala podnijećemo zahtjev za privremeno puštanje

10

30

Zločin genocida nad Srbima u Jasenovcu ne smije biti zaboravljen

10

24

Unajmio dijete da baci kašikaru! Isplivali detalji filmskog hapšenja

10

19

Nakon 130 godina rada: Večeras gašenje visoke peći u Željezari Zenica

