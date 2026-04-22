Ne prestaje da veje više od 24 sata: U ovom dijelu Srbije jutros je kao usred januara

Autor:ATV
Snijeg na Kopaoniku sa kraćim prekidima pada već više od 24 sata.
Ovog jutra veje kao usred zime, a snježna granica je iznad 1500 metara nadmorske visine, dok niže pada kiša.
Trenutna temperatura iznosi -1°C.
Snijeg će padati i narednih sati, pa će uslijediti prestanak padavina i stabilizacija vremena.
Na putevima je obavezna zimska oprema.
Visina snježnog pokrivača iznosi i do 10 cm, prenos Telegraf
10
38
10
36
10
30
10
24
10
19
