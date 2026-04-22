Danas slavimo sveca koji je stekao ugled velikog podvižnika: Bio je poznat po ovome

ATV
22.04.2026 07:12

Данас славимо свеца који је стекао углед великог подвижника: Био је познат по овоме
Na današnji dan, prema crkvenom kalendaru Srpske pravoslavne crkve, obilježava se praznik posvećen Sveti Teodor Sikeot, jednom od značajnih podvižnika i iscjelitelja Vizantijske epohe.

Sveti Teodor Sikeot živio je u 6. vijeku u Maloj Aziji, a još od mladosti bio je posvećen asketskom životu i duhovnom usavršavanju. Prema crkvenom predanju, povukao se u strogi monaški život, gdje je stekao ugled velikog podvižnika, poznatog po postu, molitvi i duhovnim darovima iscjeljenja.

Njegova duhovna snaga i ugled doveli su ga do episkopske službe, iako je, prema predanju, dugo izbjegavao crkvene počasti želeći da ostane u smirenju i skromnosti. Kao episkop, nastavio je da živi asketski, posvećen brizi za vjernike i širenju hrišćanske vjere.

Udar na svetinje: Oskrnavljene ikone Hrista i Bogorodice

Crkva ga poštuje kao svetitelja koji je svoj život posvetio molitvi, skromnosti i služenju drugima, a njegov spomen ostaje dio bogate tradicije pravoslavnog monaštva i duhovnosti. Danas vjernici koji obilježavaju njegov praznik prisjećaju se njegovog podviga kao primera duhovne istrajnosti i vjere koja prevazilazi svetovne izazove.

(telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Društvo

Čuvari vjere iz sjenke Pavlovih riječi: Srpska pravoslavna crkva danas slavi ove apostole

1 d

0
Крст у Српској православној цркви.

Društvo

Sutra slavimo šest svetitelja: Jednu stvar ne smijete zaboraviti da uradite

1 d

0
Društvo

Sutra ovo nikako ne smijete da izgovorite: Obilježavamo važnog sveca uz 3 stroga običaja

5 d

0
Društvo

Danas slavimo Istočni petak: Vjeruje se da ova voda donosi iscjeljenje

5 d

0

Više iz rubrike

Društvo

Dnevni horoskop: Ovnove očekuje putovanje, o ribama se priča

23 min

0
Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 32. kolu

11 h

0
Društvo

M:tel nastavlja da stipendira djecu sa Kosova i Metohije

14 h

0
Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

16 h

0

07

32

Rode su bile vrijedne: U Srpskoj rođeno 20 beba!

07

30

Sočna carska pita po ruskom receptu: Nema brašna, a gotova je za manje od sat vremena

07

30

Napad dronom u Rusiji: Srušila se zgrada

07

22

Stravičan pad Vembanjame! Jeziva scena u drugoj utakmici NBA plej-ofa

07

18

Vijeće naroda o Rezoluciji o zabrani promovisanja i veličanja NDH

