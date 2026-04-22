Danas slavimo sveca koji je stekao ugled velikog podvižnika: Bio je poznat po ovome

Sveti Teodor Sikeot živio je u 6. vijeku u Maloj Aziji, a još od mladosti bio je posvećen asketskom životu i duhovnom usavršavanju. Prema crkvenom predanju, povukao se u strogi monaški život, gdje je stekao ugled velikog podvižnika, poznatog po postu, molitvi i duhovnim darovima iscjeljenja.

Njegova duhovna snaga i ugled doveli su ga do episkopske službe, iako je, prema predanju, dugo izbjegavao crkvene počasti želeći da ostane u smirenju i skromnosti. Kao episkop, nastavio je da živi asketski, posvećen brizi za vjernike i širenju hrišćanske vjere.

Crkva ga poštuje kao svetitelja koji je svoj život posvetio molitvi, skromnosti i služenju drugima, a njegov spomen ostaje dio bogate tradicije pravoslavnog monaštva i duhovnosti. Danas vjernici koji obilježavaju njegov praznik prisjećaju se njegovog podviga kao primera duhovne istrajnosti i vjere koja prevazilazi svetovne izazove.

