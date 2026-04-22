Koliko ukrajinskih vojnika je obučila EU? Kaja Kalas se "pohvalila"

Članice EU su od februara 2022. godine obučile 90.000 ukrajinskih vojnika, izjavila je visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas.

"EU i dalje pruža najveću pomoć Ukrajini, pored vojne i finansijske podrške. Naša Vojna misija EU za podršku Ukrajini do sada je obučila preko 90.000 ukrajinskih vojnika", rekla je Kalasova na konferenciji za novinare.

Rusija je navela da isporuke oružja Ukrajini ometaju mirovni proces i direktno uključuju NATO savez u sukob.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je da Rusija svaki teret koji sadrži oružje za Ukrajinu posmatra kao legitimnu vojnu metu, prenosi Srna.