Logo
Large banner

Koliko ukrajinskih vojnika je obučila EU? Kaja Kalas se "pohvalila"

Autor:

22.04.2026 08:36

Komentari:

0
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас
Foto: Tanjug/AP

Članice EU su od februara 2022. godine obučile 90.000 ukrajinskih vojnika, izjavila je visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas.

"EU i dalje pruža najveću pomoć Ukrajini, pored vojne i finansijske podrške. Naša Vojna misija EU za podršku Ukrajini do sada je obučila preko 90.000 ukrajinskih vojnika", rekla je Kalasova na konferenciji za novinare.

Rusija je navela da isporuke oružja Ukrajini ometaju mirovni proces i direktno uključuju NATO savez u sukob.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je da Rusija svaki teret koji sadrži oružje za Ukrajinu posmatra kao legitimnu vojnu metu, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kaja Kalas

Evropska unija

Rusija

Ukrajina

Ruska vojna operacija 2026

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Предсједник Русије Владимр Путин.

Svijet

Putin: Znamo kako će se završiti vojna operacija u Ukrajini

14 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током заједничке конференције за новинаре са кенијским премијером и секретаром кабинета за спољне послове и дијаспору, Мусалијом Мудавади, у вили Зинаиде Морозове у Москви, понедјељак, 16. марта 2026. године.

Svijet

Lavrov: Rusija pozitivno gleda na mogućnost nastavka mirovnih pregovora s Ukrajinom

3 d

0
Дмитриј Медведев

Svijet

Medvedev: U Ukrajini otkrivene laboratorije za proizvodnju biološkog naoružanja

1 sedm

0
Дигитални лов на регруте: Нова стратегија мобилизације у Украјини

Svijet

Digitalni lov na regrute: Nova strategija mobilizacije u Ukrajini

1 mj

0

Više iz rubrike

Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Svijet

Iran napao brod kod Ormuskog moreuza

2 h

0
Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Iran: Trampovo produženje primirja kupovina vremena za iznenadni udar

3 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Napad dronom u Rusiji: Srušila se zgrada

3 h

1
Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.

Svijet

Iran donio konačnu odluku, ne dolazi na pregovore u Pakistan

11 h

0

  • Najnovije

10

38

Potvrđena optužnica protiv Anisa Kalajdžića za ubistvo Aldine Jahić

10

36

Darko Mladić: Nakon što ljekari pregledaju generala podnijećemo zahtjev za privremeno puštanje

10

30

Zločin genocida nad Srbima u Jasenovcu ne smije biti zaboravljen

10

24

Unajmio dijete da baci kašikaru! Isplivali detalji filmskog hapšenja

10

19

Nakon 130 godina rada: Večeras gašenje visoke peći u Željezari Zenica

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner