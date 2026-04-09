Moskva je tokom specijalne operacije pronašla komponente biološkog oružja koji se proizvode u Ukrajini, što predstavlja najveću prijetnju, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.
"Najveća prijetnja trenutno dolazi od bioloških laboratorija u Ukrajini", rekao je Medvedev na sastanku Međuresorne komisije Savjeta bezbjednosti Rusije za suzbijanje prijetnje biološkoj bezbjednosti.
On je naglasio da postoji nedostatak transparentnosti u radu bioloških laboratorija u drugim zemljama, čime se krši Konvencija o biološkom oružju.
"Tokom specijalne vojne operacije pronađeni su dokazi da se komponente biološkog oružja zapravo proizvode u Ukrajini", naveo je Medvedev.
Maskirani razbojnici upali u poštu i odnijeli vreće sa parama
On je dodao da će Moskva nastaviti da preduzima sve potrebne mjere kako bi osigurala biološku bezbjednost.
