Moskva je tokom specijalne operacije pronašla komponente biološkog oružja koji se proizvode u Ukrajini, što predstavlja najveću prijetnju, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

"Najveća prijetnja trenutno dolazi od bioloških laboratorija u Ukrajini", rekao je Medvedev na sastanku Međuresorne komisije Savjeta bezbjednosti Rusije za suzbijanje prijetnje biološkoj bezbjednosti.

On je naglasio da postoji nedostatak transparentnosti u radu bioloških laboratorija u drugim zemljama, čime se krši Konvencija o biološkom oružju.

"Tokom specijalne vojne operacije pronađeni su dokazi da se komponente biološkog oružja zapravo proizvode u Ukrajini", naveo je Medvedev.

On je dodao da će Moskva nastaviti da preduzima sve potrebne mjere kako bi osigurala biološku bezbjednost.