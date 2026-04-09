Logo
Large banner

Da li je ovo najveći hakerski napad u istoriji Kine?

Autor:

09.04.2026 13:41

Komentari:

0
Илустрација у којој хакер гледа хакерски извјештај на монитор
Foto: Pexel/Tima Miroshnichenko

Hakerska grupa koja se predstavlja pod imenom "FlamingChina" navodno je izvršila jedan od najvećih sajber napada na kinesku naučnu i vojnu infrastrukturu.

Kako prenosi Si-ne-en, kompromitovani su sistemi Nacionalnog centra za superračunarstvo (NSCC) u Tjandžinu.

Hakeri su još 6. februara na Telegramu objavili uzorak ukradenih podataka, a stručnjaci koji su imali uvid u materijal tvrde da dokumenti, među kojima su šeme projektila i spisi označeni kao državna tajna, djeluju autentično.

Tvrdi se da ukradena baza sadrži više od 10 petabajta podataka koji obuhvataju istraživanja iz oblasti vazduhoplovstva, vojne tehnologije, bioinformatike i nuklearne fuzije.

Na udaru su se našle ključne organizacije poput Kineske avio-industrijske korporacije (AVIC) i Nacionalnog univerziteta za odbrambenu tehnologiju.

Napadači sada pokušavaju da unovče ove informacije, nudeći parcijalan pristup za nekoliko hiljada dolara, dok se za kompletnu bazu traže iznosi od više stotina hiljada dolara, isključivo u kriptovalutama.

Iako kineske vlasti još uvijek nisu potvrdile ovaj incident, stručnjaci ukazuju na to da bi ovakav plen bio od ogromnog značaja za strane obavještajne službe.

хакер

Svijet

Mark Hofer, stručnjak za sajber bezbjednost, napominje da su upravo državne agencije jedine koje imaju resurse da obrade toliku količinu sirovih podataka kako bi pronašle korisne informacije.

Sa druge strane, pojedini analitičari poput Dakote Kerija sumnjaju u stvarnu vrednost ovih dokumenata, navodeći mogućnost da su zapadne obavještajne službe već ranije došle do istih saznanja drugim kanalima.

Za sada, ovaj upad ostaje na nivou ozbiljne indicije koja bi mogla da uzdrma bezbjednosni sistem kineske visoke tehnologije.

(b92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hakerski napad

Kina

sajber napad

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner