Logo
Large banner

Meloni: Prolaz Hormuškim moreuzom ne smije biti naplaćen

Autor:

ATV
09.04.2026 12:44

Komentari:

0
Đorđa Meloni Italija premijerka
Foto: Tanjug/AP

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je u četvrtak da je ponovna uspostava slobodne plovidbe Hormuškim moreuzom od ključnog interesa za njenu zemlju i Evropsku uniju, te se obavezala na saradnju sa partnerima kako bi se taj cilj ostvario.

Nakon američko-izraelskih napada, Iran je ograničio promet kroz moreuz kako bi izvršio pritisak na svoje protivnike, što je izazvalo rast cena energenata, jer približno petina svetske nafte i gasa prolazi tim uskim morskim putem, piše Rojters.

Prijetnje iranskim carinama

U okviru svojih predloga za okončanje rata, Teheran želi da uvede naknade brodovima za prolazak kroz Ormuski moreuz.

"Ako Iran uspe da dobije ovlašćenje za naplatu dodatnih carina za tranzit kroz moreuz, to bi moglo izazvati ekonomske posljedice i promjene u trgovinskim tokovima", rekla je Meloni u donjem domu parlamenta.

"Već sarađujemo sa koalicijom za Ormuski moreuz, koju predvodi Ujedinjeno Kraljevstvo i koja okuplja više od 30 zemalja, kako bismo stvorili bezbjednosne uslove za potpunu obnovu slobode plovidbe i snabdijevanja", dodala je.

Međutim, potpredsjednik vlade Mateo Salvini izjavio je u srijedu da Italija neće slati brodove za patroliranje tim područjem bez mandata UN-a.

"Krhka perspektiva mira"

Meloni je osudila sva kršenja dvonedjeljnog sporazuma o prekidu vatre koji su ranije ove nedjelje dogovorili SAD i Iran. Takođe je pozvala Izrael da prekine vojne operacije u Libanu, te je, uprkos optužbama opozicije da je previše bliska sa predsjednikom Donald Tramp, ponovila svoje protivljenje američkoj odluci o napadu na Iran.

"Bili smo na korak od tačke bez povratka, ali sada je pred nama krhka perspektiva mira koju moramo odlučno slijediti", poručila je Meloni.

Isključena rekonstrukcija vlade

Ovo je bio prvi govor italijanske liderke u parlamentu nakon teškog poraza na referendumu o reformi pravosuđa prije dvije nedjelje, koji je doveo do nekoliko ostavki u njenoj vladi.

U svom jednosatnom govoru isključila je bilo kakvu širu rekonstrukciju kabineta i obećala da će odraditi puni parlamentarni mandat, koji traje do druge polovine sljedeće godine.

(Indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Centralne vijesti, 09.04.2026.

18

36

Ofarbajte jaja starom svilenom maramom, rezultat će vas oduševiti

18

26

Istorijski trenutak za auto-industriju: Električni automobili "pomeli" benzince

18

20

Italija uvodi plaćeno odsustvo za njegu bolesnih ljubimaca

18

12

Da li pravilno njegujete kosu? Ovo su razlozi zašto vam se boja brzo ispere

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner