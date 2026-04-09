Godinu dana čekali na sanaciju odrona pa ih zaustavila inspekcija kad su odlučili to uraditi o svom trošku

Mjesna zajednica Saračica posljednjih godinu dana muči muku sa odronom na putu, a koji nadležni grada Banjaluka nisu sanirali uprkos brojnim dopisima i pozivima nezadovoljnih mještana. Ovog jutra jedan od mještana je o svom trošku pokušao sanirati odron, međutim bezuspješno jer je spriječen od strane gradske inspekcije.

„Godinu dana, od marta mjeseca prošle godine imamo problem sa odronom na putu. Ja sam lično pozivao Grad Banjaluku i nadležna od‌jeljenja. Od Od‌jeljenja za saobraćaj i puteve, inspekciju i zvao sam oko dvadesetak puta za ovih godinu dana, ali odgovor nisam dobio sve do prije dva dana kada mi je radnica u jednom od od‌jeljenja rekla da Grad nema sredstava i neće nam riješiti problem. Tada sam odlučio da ja uzmem stvar u svoje ruke i riješim ne samo sebe već i moje komšije ovog problema“, rekao nam je mještanin Bojan Mitrović.

Kako Bojan dalje navodi za naš portal, inspekcija je došla i obustavila radove pod izgovorom da on nema odobrenje za sanaciju odrona kao i potrebne dozvole te ne može čak ni o svom trošku riješiti problem, a na koji čekaju Grad posljednjih godinu dana.

„Došla je inspekcija ispred grada Banjaluka, njih troje, zaustavili su nas, a čovjeku koga sam angažovao da sanira put će kako sam shvatio napisati i kaznu. Ja imam ovd‌je restoran, privatni posao, radim, bavim se ugostiteljstvom i ovo mnogo šteti mom poslu jer ko će vam doći ovakvim putem u restoran? Ovd‌je na kraju više nisam ja sam u pitanju već i drugi mještani, a radi se oko nekih 50 domaćinstava“, naglasio je Bojan te nije krio nezadovoljstvo, ali je izrazio i zabrinutost jer kako kaže, i dalje se vrte u krug, a rješenja nema.

S obzirom da su kako kaže Bojan „udarili u zid“ i nisu naišli na rješenje, ovim putem pokušava apelovati na nadležne da konačno stave tačku na ovaj infrastrukturni problem, a koji već godinu dana otežava svakodnevnicu svim mještanima mjesne zajednice Saračica.