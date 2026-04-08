Desetine ulica i naselja u Banjaluci sutra bez struje

08.04.2026 17:53

Стубови за струју.
Foto: ATV

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, mnogi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje, saopšteno je iz “Elektrokrajine”.

Dijelovi ulica Bulevar Desanke Maksimović i Slobodana Kusturića ostaju bez struje od 09:00 do 12:00 časova, dok će dio naselja Debeljaci ostati od 09:00 do 11:00.

Od 11:30 do 13:30 struje neće imati dio ulice Kosovska.

Struje neće imati dijelovi ulica Ljevčanska i Kralja Aleksandra I Karađorđevića, te dio naselja Javorani u periodu od 09:00 do 14:00 časova.

Dijelovi naselja Drakulić, Šargovac i Tunjice ostaju bez struje od 10:00 do 12:00 časova, a dijelovi ulica Gajeva, Jevrejska i Veselina Masleše u periodu od 09:30 do 10:30.

Od 11:00 do 12:00 časova dijelovi naselja Romanijska i Ranka Šipke neće imati struje, a dijelovi naselja Agino Selo i Bočac od 08:30 do 14:30.

Dijelovi ulica Dušana Subotića, Karađorđeva br. 1-59, Krajiških brigada br. 1-7, Omladinska br. 2 i Velibora Janjetovića struje neće imati od 08:00 do 15:00 časova.

