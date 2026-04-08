Odjeknula snažna eksplozija, ima više povrijeđenih

08.04.2026 17:31

Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

U leskovačkom naselju Slavko Zlatanović došlo je do eksplozije u kojoj su povrijeđene tri osobe.

U naselju Slavko Zlatanović, u kojem uglavnom žive pripadnici romske nacionalne manjine, oko 14 časova dogodila se eksplozija na otpadu sekundarnih sirovina. Kako Tanjug saznaje, pet osoba je prevezeno u Urgentni centar u Leskovcu.

Do eksplozije je došlo prilikom utovara sekundarnih sirovina, a prema prvim informacijama, eksplodirala je plinska boca.

Струја, продужни кабл

Srbija

Ženu ubila struja: Nagazila na kabl koji je bio izložen

Na terenu se može čuti da su povrijeđeni sinovi vlasnika otpada, kao i jedan rođak, javlja dopisnik RTS-a. Povrijeđeni su stari 23, 30 i oko 50 godina.

U Urgentnom centru, gdje su trenutno zbrinuti povrijeđeni, RTS nezvanično saznaje da će zbog visokog stepena opekotina dvije osobe biti poslate u Klinički centar u Nišu na dalje liječenje.

Otpad je zaključan i na mjestu nesreće trenutno dežura policija.

Pročitajte više

Продужну кабл

Srbija

Ženu ubila struja: Nagazila na kabl koji je bio izložen

1 h

0
Офарбана васкршња јаја.

Savjeti

Da li se jaja farbaju na Veliki petak? Popadija dala odgovor

1 h

0
Путници на аеродрому.

Svijet

Kod državljanke BiH pronađen nož u ručnom prtljagu

1 h

0
Vremenska prognoza, Banjaluka, vrijeme, oblaci

Društvo

Spremite topliju odjeću: Stiže drastičan pad temperature

2 h

0

Više iz rubrike

Глумио заштитника да би малољетницу присилио на проституцију

Hronika

Glumio zaštitnika da bi maloljetnicu prisilio na prostituciju

2 h

0
Бјегунац ухапшен и спроведен у КПЗ Бијељина

Hronika

Bjegunac uhapšen i sproveden u KPZ Bijeljina

7 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Prevozio svinje bez dokumentacije pa nudio mito policiji

8 h

1
Ненад и Неда Митрић, свештеник и попадија погинули у несрећи на путу Брод - Дервента

Hronika

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

03

Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

18

58

Centralne vijesti, 08.04.2026.

18

53

Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

18

45

Hormuški moreuz ponovo zatvoren: Iran uputio prijetnje

18

39

Orban: Obustava tranzita nafte - predstava Brisela i Kijeva

