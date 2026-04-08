Odjeknula snažna eksplozija, ima više povrijeđenih

U leskovačkom naselju Slavko Zlatanović došlo je do eksplozije u kojoj su povrijeđene tri osobe.

U naselju Slavko Zlatanović, u kojem uglavnom žive pripadnici romske nacionalne manjine, oko 14 časova dogodila se eksplozija na otpadu sekundarnih sirovina. Kako Tanjug saznaje, pet osoba je prevezeno u Urgentni centar u Leskovcu.

Do eksplozije je došlo prilikom utovara sekundarnih sirovina, a prema prvim informacijama, eksplodirala je plinska boca.

Na terenu se može čuti da su povrijeđeni sinovi vlasnika otpada, kao i jedan rođak, javlja dopisnik RTS-a. Povrijeđeni su stari 23, 30 i oko 50 godina.

U Urgentnom centru, gdje su trenutno zbrinuti povrijeđeni, RTS nezvanično saznaje da će zbog visokog stepena opekotina dvije osobe biti poslate u Klinički centar u Nišu na dalje liječenje.

Otpad je zaključan i na mjestu nesreće trenutno dežura policija.