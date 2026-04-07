Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

08.04.2026 00:14

Ненад и Неда Митрић, свештеник и попадија погинули у несрећи на путу Брод - Дервента
Humani ljudi sa svih strana svijeta, pa tako i iz Amrike, udružili su se kako bi pomogli djeci stradalog sveštenika i njegove supruge u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Parohijski sveštenik Bojan Banović, sa suprugom Ljubinkom, koji služi u crkvi Svete Petke u Nešvilu, Tenesi, u dalekoj Americi, i rječju i djelom, kao i dobrotvori oko njih, pokazali su da ljudska solidarnost, ljubav, saosjećanje u nesreći i, iznad svega, čovjekoljublje nemaju granice.

Odmah po saznanju za tragediju, na putu između Broda i Dervente, koja se dogodila 2. aprila, u kojoj su smrtno stradali sveštenik Nenad Mitrić i njegova supruga Neda, iza kojih je ostalo troje djece, pokrenuo je akciju "Briga za budućnost djece Nenada i Nede“.

Cilj je, kako kaže sveštenik Banović, da se pomogne djeci, koja su ostala bez roditelja.

"Za nekoliko dana prikupili smo 309 hiljada dolara, a cilj nam je da skupimo 350 hiljada dolara i blizu smo cilja", priča sveštenik Bojan, pišu "Novosti".

"Drago mi je što je akcija odlično prihvaćena i što svjedoči mnogo više od novca koji stiže za djecu divnih ljudi Nenada i Nede, koji su, na veliku žalost, izgubili živote, a njihova čeljad roditelje", dodao je.

U akciju su se, napominje, "pored Srba, uključili i ljudi drugih nacija i vjera, Hrvati i Muslimani“.

Tako, veli, i kad se vode akcije za ljude drugih nacija i vjera, uvijek sa osjećajem da je, prije svega i iznad, svega čovjek, pomažu naši sunarodnici "preko bare“.

Više iz rubrike

Макљажа у аутобусу: Тукао мушкарца док није остао без свијести

Hronika

Makljaža u autobusu: Tukao muškarca dok nije ostao bez svijesti

6 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

Maloljetnik prije ubistva pretraživao ''kad mogu kući'', pa isto pitao policiju dok je žena umirala

9 h

0
Возило Хитне помоћи.

Hronika

Žena pala sa zgrade, Hitna pomoć zatekla jezivu scenu

9 h

0
Полиција Србија

Hronika

Preminula žena koju je izbo unuk njenog partnera

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

23

38

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

23

30

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

23

23

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

23

15

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

