Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

Humani ljudi sa svih strana svijeta, pa tako i iz Amrike, udružili su se kako bi pomogli djeci stradalog sveštenika i njegove supruge u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Parohijski sveštenik Bojan Banović, sa suprugom Ljubinkom, koji služi u crkvi Svete Petke u Nešvilu, Tenesi, u dalekoj Americi, i rječju i djelom, kao i dobrotvori oko njih, pokazali su da ljudska solidarnost, ljubav, saosjećanje u nesreći i, iznad svega, čovjekoljublje nemaju granice.

Odmah po saznanju za tragediju, na putu između Broda i Dervente, koja se dogodila 2. aprila, u kojoj su smrtno stradali sveštenik Nenad Mitrić i njegova supruga Neda, iza kojih je ostalo troje djece, pokrenuo je akciju "Briga za budućnost djece Nenada i Nede“.

Cilj je, kako kaže sveštenik Banović, da se pomogne djeci, koja su ostala bez roditelja.

"Za nekoliko dana prikupili smo 309 hiljada dolara, a cilj nam je da skupimo 350 hiljada dolara i blizu smo cilja", priča sveštenik Bojan, pišu "Novosti".

"Drago mi je što je akcija odlično prihvaćena i što svjedoči mnogo više od novca koji stiže za djecu divnih ljudi Nenada i Nede, koji su, na veliku žalost, izgubili živote, a njihova čeljad roditelje", dodao je.

U akciju su se, napominje, "pored Srba, uključili i ljudi drugih nacija i vjera, Hrvati i Muslimani“.

Tako, veli, i kad se vode akcije za ljude drugih nacija i vjera, uvijek sa osjećajem da je, prije svega i iznad, svega čovjek, pomažu naši sunarodnici "preko bare“.