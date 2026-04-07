Makljaža u autobusu: Tukao muškarca dok nije ostao bez svijesti

Dva muškarca potukla su se u Žarkovu, a sumnja se da je jedan od njih ostao bez svijesti.

Kako prenose beogradski mediji, do svađe, a potom i tuče muškaraca došlo je u autobusu koji saobraća na liniji 37, na stajalištu kod Osnovne škole "Ljuba Nenadović".

Incident je prijavljen policiji koja je odmah izašla na lice mjesta, a prijavljeno je i da jedan od muškaraca leži bez svijesti.

Na lice mjesta izašla je i Hitna pomoć i povrijeđeni muškarac prevezen je na dalje liječenje u Urgentni centar, prenosi Informer.