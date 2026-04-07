Loto brojevi: Rezultati izvlačenja u 28. kolu

U 28. kolu igre Loto, koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije, izvučeni su brojevi 24, 39, 18, 19, 3, 10 i 8.

Nagrada vrijedna 600.000 KM u ovom kolu nije izvučena, što se znalo već nakon 6 izvučenih brojeva.

Ipak, četiri igrača dobili su šestice koje su im donijele po više od 13.130 KM.

Loto plus

Loto plus igra u ovom kolu nosila je nagradu vrijednu 4 miliona i 300 hiljada maraka.

Kombinacija u Loto plus igri glasila je 1, 20, 33, 36, 35, 30 i 2.

Ni u ovoj igri glavna premija nije izvučena.

Džoker

Džoker broj glasio je 842072.

Ni u ovoj igri nije bilo glavnog dobitka

Inače, igra Džoker nosila je premiju od 480.000 KM.