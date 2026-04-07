Ponovo miriše bijelo: Bezvremenska hemija "Arix"-a i Đure

Misterija je riješena. Nakon što je pronjuškao „cijeli bijeli svijet“, Branko Đurić Đuro konačno je pronašao ono što je tražio. "Arix" i njegov kultni miris vratili su se na velika vrata.

U novom video spotu, Đuro nas vodi na putovanje koje je mnogo više od potrage za savršenim mirisom. To je potraga za osjećajem. Za onim jedinstvenim mirisom koji miriše bijelo.

Kako sam kaže, istražio je sve: floru i faunu, književnost i sport, nauku i meditaciju. Tražio je formulu. Tragao za odgovorom. Pronašao ga je tamo gd‌je je sve i počelo, u "Arix"-u, legendarnom proizvodu kompanije Dita.

A potraga nije nova.

Decenijama ranije, u laboratorijama Dite, odvijala se ista opsesija. I tada su se proučavali mirisi iz bijelog svijeta, analizirala konkurencija, testirale formule. Cilj je bio jasan: napraviti nešto bolje. Snažnije. Bogatije. Deterdžent koji ne samo da pere besprijekorno, nego ostavlja trag. Miris koji se pamti.

Potraga koja je tada oblikovala "Arix", danas se reflektuje kroz Đurino putovanje. Razlika je samo u vremenu, ideja je ostala ista.

Tačnu formulu možda ne znamo, ali znamo rezultat. Miris čistoće iz Dite proširio se daleko van Tuzle i postao dio svakodnevice, evocirajući naše uspomene.

Danas, Dita se polako, ali sigurno vraća na staze stare slave. Kao dio Bingo grupacije, kroz investicije od oko 15 miliona KM, obnovljeni su pogoni, a proizvodnja proširena na više od 400 proizvoda, od kojih mnogi nalaze put i do stranih tržišta.

"Arix" je ponovo tu sa istim obećanjem da čistoća nije rezultat, nego u ovom slučaju i emocija.

Vrijeme je da naši domovi ponovo mirišu bijelo.