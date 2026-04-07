Za djecu Mitrića prikupljeno oko 500.000 KM

Za troje mališana sveštenika Nenada i njegove supruge Nedeljke Mitrić, koji su stradali u saobraćajnoj nesreći kod Broda, putem platforme "Gofundme" prikupljeno je oko 500.000 KM.

Prikupljeno je 303.000 dolara, a to je oko 500.000 KM, podaci su na platformi "Gofundme".

Do sada je humanost pokazalo skoro 4.000 ljudi koji su donirali novac.

U opisu ovog humanitarnog apela naznačeno je da su se i djeca Mitrića nalazila u automobilu u trenutku nesreće, te da su nakon toga prebačena u bolnicu.

- Sva prikupljena sredstva biće usmjerena direktno za pomoć njihovoj djeci za liječenje, oporavak, svakodnevne potrebe, školovanje i njihovu budućnost. Ovo je prilika da se svi zajedno okupimo i pomognemo njima, kao što su njihovi roditelji pomagali drugima - stoji u objavi.

Spremnost da pomognu pokazali su i mnogi parohijani i građani u BiH, ali i regionu koji su na različite načine pomogli mališanima Mitrić.

Prethodnih dana mediji su objavili i vijest da će svakom od troje djece biti poklonjen i stan.

Tako su stanove djeci obećali Milanko Balešević Bix iz Dervente, Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, i Nedeljko Elek, predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina.

Nenad i Nedeljka poginuli su 2. aprila u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila na magistralnom putu Derventa - Brod u mjestu Novo Selo.

