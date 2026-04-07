Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas, 7. aprila, proslavljaju Blagovijesti, jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika. Ove godine, Blagovesti imaju poseban značaj jer padaju u utorak Velike (Strasne) nedjelje, unoseći svjetlost u dane stroge pripreme za Vaskrs.

Blagovijesti se slave kao uspomena na dan kada je Arhangel Gavrilo, saopštio Devici Mariji da će roditi Spasitelja svijeta.

- Raduj se, blagodatna! Gospod je s tobom - riječi su koje su promijenile istoriju čovječanstva i označile početak našeg spasenja.

Iako je riječ o radnom danu, vjernici bi trebalo da nađu vremena za duhovni mir. Preporučuje se odlazak na liturgiju, jer je ovo praznik posvećen Bogorodici, zaštitnici žena i majki.

Žene koje žele potomstvo na ovaj dan se posebno mole i odlaze u manastire gdje se nalaze čudotvorne ikone Presvete Bogorodice, a narodno je vjerovanje da su Blagovesti toliko srećan dan da se "i suva grana primi". Zato je idealno vrijeme za kalemljenje voća, orezivanje vinograda i sejanje povrća.

Društvo Molimo se prepodobnom Zahariju: Danas ispoštujte ovaj običaj, tiče se svih nas

Vjeruje se da se od sutra priroda budi, te je običaj da se deca umiju na izvoru ili reci, "da bi bila zdrava i bistra".

S obzirom na to da je ovo praznik velike tišine i unutrašnje radosti, narodna tradicija nalaže određena uzdržavanja. Kao i na svako "crveno slovo", ne preporučuje se veliko spremanje kuće, pranje veša ili teški fizički radovi koji nisu vezani za zemlju i prirodu.

Posebno je važno zadržati mir u porodici. Vjeruje se da će onaj ko se danas posvađa, imati baksuznu cijelu godinu. Stariji kažu da se na Blagovesti ne valja češljati, kako bi se "sačuvala glava od bolova" tokom godine.

Iako smo u Velikoj nedjelji, kada se posti strogo na vodi, Crkva na Blagovesti dozvoljava razrešenje na ribu i vino. To je jedini dan u Strasnoj sedmici kada se na trpezi može naći riba, čime se obilježava radost praznika.

Bez obzira na običaje, suština sutrašnjeg dana je u praštanju i dobrim vijestima. Potrudite se da sutra nekoga obradujete lijepim riječima, baš kao što je anđeo obradovao Mariju.

