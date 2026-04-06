"Krofne iz bloka" u susret Vaskrsu: Banjaluka prikupila skoro 23.000 KM za višečlane porodice!

06.04.2026 17:01

Humanitarna organizacija "Srbi za Srbe" juče je na 15 lokacija širom Banjaluke organizovala akciju "Krofne iz bloka" i prikupila više od 22.898 KM za pomoć višečlanim porodicama.

U susret Vaskrsu, prazniku nade, obnove i Hristovog vaskrsnuća, Banjalučani su ponovo položili test humanosti, kao ina prošlim krofnama koje su dijelili za božićne praznike. Ovaj put, u prazničnoj atmosferi Cvijeti, porte hramova i manastira širom Banja Luke bile su ispunjene vjerujućim narodom, porodicama, volonterima i mirisom pripremljenih krofni.

Akcija je održana u hramovima i manastirima u Vrbanji, Rebrovcu, Starčevici, Manastiru Krupa na Vrbasu, Manastiru Gomionica, Laušu, Trnu, Petrićevcu, Šargovcu, Drakuliću, Dervišima, Hramu Svetog velikomučenika kneza Lazara - Lazarica, Hramu Sv. Trojice, Hramu Hrista Spasitelja i Bogojavljenskoj crkvi, piše Provjereno.

Iz organizacije "Srbi za Srbe" ističu da ovakve akcije ne bi bile moguće bez pomoći velikog broja volontera i podrške banjalučkog namjesništva i sveštenstva koje je i ovoga puta otvorilo vrata hramova i dalo blagoslov da se organizuje događaj.

Posebnu zahvalnost duguju i neumornim članovima KUD-a „Pelagić“ i KUD-a „Čajavec“ čiji su volonteri uskočili u pomoć, kao i kompaniji "Žitopeka" čije su krofne i ovoga puta bile dio akcije.

Širom grada na Vrbasu, od Vrbanje do Derviša, Banjalučani su ujedinili srca i u susret Vaskrsu sakupili novac za pomoć višečlanim porodicama.

