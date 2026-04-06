Nastavlja se lijepo vrijeme? Evo šta kaže prognoza

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, na istoku uz malu do umjerenu oblačnost, a uveče se očekuje naoblačenje i jačanje sjevernog vjetra.

U većini pred‌jela tokom dana biće suvo, a slaba kiša padaće ponegd‌je na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha od dva do devet, na jugu do 12, a maksimalna od 18 do 24, u višim pred‌jelima od 12 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, uveče i naredne noći jak sjeverni i sjeveroistočni.

U Republika Srpskoj i FBiH danas preovladava sunčano vrijeme uz malu oblačnost, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Han Pijesak 16 stepeni, Čemerno 17, Kalinovik, Kneževo i Sokolac 18, Bileća i Mrakovica 19, Gacko 20, Drinić i Sarajevo 21, Višegrad, Zvornik, Mrkonjić Grad, Srebrenica i Trebinje 22, Novi Grad, Ribnik i Srbac 23, Banjaluka, Bijeljina i Prijedor 24, Doboj i Mostar 25 stepeni Celzijusovih.