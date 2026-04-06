Preventivni pregledi u Mrkonjić Gradu povodom Svjetskog dana zdravlja

U Mrkonjić Gradu danas je, povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja, počela trodnevna kampanja mjerenja krvnog pritiska i šećera u krvi.

Glavna sestra u Domu zdravlja "Doktor Jovan Rašković" Slađana Đurić rekla je Srni da je akcenat na promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

Ona je navela da će se preventivne aktivnosti danas odvijati ispred zgrade opštine, sutra u gradskom parku, a u srijedu, 8. aprila, u Domu zdravlja.

Psiholog Dražena Čegar će trećeg dana u Centru za mentalno zdravlje pri Domu zdravlja govoriti o značaju očuvanja mentalnog zdravlja, dok će ljekar Milena Lukić pružiti sve informacije o značaju vakcinacije koja je obavezna, kao i o predloženim vakcinama.

Đurićeva je napomenula da preventivne aktivnosti provode radnici mrkonjićkog Doma zdravlja, uz podršku lokalne zajednice, a pod pokroviteljstvom "Zdravih zajednica", koje finansira Vlada Švajcarske.

Predsjednik Skupštine opštine Mrkonjić Grad Stevica Eremija kaže da su ovakve akcije prvi koraci kada je riječ o brizi o zdravlju i da ih lokalna zajednica u potpunosti podržava, te smatra da bi ih trebalo biti što više.

Svjetski dan zdravlja obilježa se svake godine 7. aprila, prenosi Srna.