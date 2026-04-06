Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

Početak nove radne sedmice donosi nam sunčano i toplo vrijeme.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost na sjeveru.

Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 25, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar, krajem dana na sjeveru umjeren do jak sjeveroistočni i istočni.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac minus tri, Han Pijesak i Rudo jedan, Foča, Višegrad, Bileća i Ribnik dva, Mrkonjić Grad tri, Novi Grad i Čemerno četiri, Banjaluka pet, Bijeljina i Doboj sedam i Trebinje 10 stepeni Celzijusovih.