Logo
Large banner

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

Autor:

ATV
06.04.2026 08:06

Komentari:

0
Какво нас вријеме очекује данас?
Foto: ATV

Početak nove radne sedmice donosi nam sunčano i toplo vrijeme.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost na sjeveru.

Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 25, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar, krajem dana na sjeveru umjeren do jak sjeveroistočni i istočni.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac minus tri, Han Pijesak i Rudo jedan, Foča, Višegrad, Bileća i Ribnik dva, Mrkonjić Grad tri, Novi Grad i Čemerno četiri, Banjaluka pet, Bijeljina i Doboj sedam i Trebinje 10 stepeni Celzijusovih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

Vrijeme

Sunce

Vrijeme danas

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner