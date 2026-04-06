Molimo se prepodobnom Zahariju: Danas ispoštujte ovaj običaj, tiče se svih nas

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obeležavaju praznik Prepodobnog Zaharija, svetitelja koji je kroz molitvu i post živio u tišini. Ujedno, obilježava se i Pretprazništvo Blagovesti koje će nastupiti dan kasnije.

Prepodobni Zaharije je jedan od svetaca koji je svojim životom odisao skromnošću, tišinom i neprestanim traganjem za duhovnim savršenstvom. Iako nije toliko poznat kao drugi svetitelji, njegov život i podvig u monaštvu zaslužuju veliku pažnju, jer nas podsjeća na važnost svakodnevne borbe u duhovnom životu.

Ko je bio Prepodobni Zaharije?

Prepodobni Zaharije bio je monah koji je živio u 6. veku. Potekao je iz ugledne porodice, ali je odlučio da napusti svijet i posveti se monaškom životu. Iako nije bio poznat po velikim čudima, Zaharije je postao uzor mnogim vjernicima zbog svoje posvećenosti molitvi i asketskom životu.

Zaharije je bio poznat po tome što je živio vrlo jednostavno, provodeći većinu svog života u molitvi i postu. Niko nije znao mnogo o njegovom životu dok nije otišao u tišinu i pustinju, gdje je bio potpuno posvećen molitvi, duhovnoj borbi i stvaranju unutrašnjeg mira. Vjeruje se da je kroz molitvu i post dosegao visoki stepen duhovne čistoće.

Praznik Prepodobnog Zaharija ima duboko duhovno značenje. On nas podsjeća na vrijednosti skromnosti, tišine i unutrašnje snage koja proizilazi iz posvećenosti Bogu. U svetu koji je pun buke, žurbe i spoljnog stresa, Zaharije je živio kao svetionik tišine, podstičući nas da pronađemo mir i smirenost u duhovnoj jednostavnosti.

Ovaj praznik nas poziva da obratimo pažnju na unutrašnju tišinu i da u svakodnevnom životu praktikujemo duhovnu disciplinu. Zaharije nas podsjeća da se ne treba hvatati za spoljašnje stvari, već da se kroz molitvu, post i tišinu oslobodimo svojih strasti i težnji, kako bismo postigli unutrašnju ravnotežu i mir.

S obzirom na njegov način života, danas ne bi trebalo da se svađamo i isto tako bi trebalo da uživamo u tišini sopstvenih misli, te da svako od nas pronađe svoj mir.

(telegraf)