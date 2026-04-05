Logo
Large banner

Ko je uništio pravoslavne crvke u Zimči, Kljevcima, Milanovcu, Vrelu...?

Autor:

ATV
05.04.2026 14:05

Komentari:

4
Foto: Ustupljena fotografija

Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH upitao je danas bošnjačke političke lidere ko je tokom rata u BiH zapalio srpsku pravoslavnu crkvu u Zimči, u predgrađu Visokog.

Pravoslavna crkva Vrelo Cazin

Reagujući na tvrdnje bošnjačkih političara iznijete u zajedničkoj izjavi da su na teritoriji koju je kontrolisala takozvana Armija BiH "očuvani ključni objekti vjerskog i kulturnog sadržaja drugih naroda", Odbor je zatražio odgovore na pitanje ko je zapalio pravoslavne crkve u naseljima Kljevci i Milanovac pored Sanskog Mosta, te u naselju Vrelo pored Cazina.

Crkva Kljevci, Sanski Most

Ranije je Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH zatražio od bošnjačkih političara da odgovore čija je vojska demolirala pa zapalila crkvu Svetog Arhangela u mjestu Jasenica pored Krupe, crkvu u Dubnici, koja se nalazi na putu Kalesija–Tuzla, crkvu u Bilješevu, koja je izgrađena 1908. godine, te crkvu u Stogu pored Zavidovića.

Crkva Milanovac Sanski Most

"Ko je zapalio srpsku pravoslavnu kapelu u zeničkom prigradskom naselju Gradišće? Ko je zapalio Hram Svetih apostola Petra i Pavla u Oseniku kod Pazarića, hram Svetih apostola Petra i Pavla u Nišićima, kapelu Svetog Jovana Bogoslova i parohijski dom u Goraždu", upitali su iz Odbora, navodeći fotografije uništenih pravoslavnih svetinja i snimke njihovog uništavanja.

Bošnjački lideri potpisali su u 18. marta u Sarajevu "Izjavu o osudi govora mržnje, islamofobije i lažnih narativa o Bošnjacima i BiH".

U tački 7. izjave naveli su da je na teritoriji koja je bila pod kontrolom takozvane Armije BiH, a koju su "većinom činili Bošnjaci", "očuvani ključni objekti i sadržaji vjerskog i kulturnog identiteta drugih zajednica".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH

Sanski Most

Crkva

Armija BiH

Komentari (4)
Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner