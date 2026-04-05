Brojke za brigu: Više od polovine korisnika ne provjerava informacije sa interneta

Povjerenje u istinitost i tačnost informacija i sadržaja na internetu postalo je jedan od najvećih izazova digitalnog doba, a Republika Srpska nije izuzetak tog globalnog pitanja, naveo je Republički zavod za statistiku.

Kako je pojašnjeno, internet je preplavljen sumnjivim, polutačnim, često i lažnim sadržajem koji korisnike može da dovede u zabludu, a kreatori takvog sadržaja nastoje da izazovu jake emocije poput straha ili oduševljenja koji mogu da nadjačaju racionalno poimanje određene teme.

Zavod za statistiku je u tom kontekstu naveo podatke istraživanja iz prošle godine po kojima 55,6 odsto korisnika interneta sadržaj konzumira pasivno, bez provjeravanja, što ostavlja veliki prostor za širenje sadržaja koji je dezinformišući ili lažan.

Po tim rezultatima 44,4 odsto korisnika interneta u Srpskoj izražava skepticizam i nepovjerenje u sadržaj na internetu, zbog čega na različite načine provjeravaju istinitost tog sadržaja.

Korisnici su najčešće provjerili istinitost sadržaja ili informacija traženjem drugih izvora informacija na internetu.

"Prilikom traženja informacija na internetu, neophodno je provjeriti izvor, autora i vremenski period na koji se ta informacija odnosi", upozorio je Republički zavod za statistiku.