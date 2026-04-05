U Srpskoj rođeno 13 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 13 beba, pet djevojčica i osam dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno pet beba, u Doboju tri, u Zvorniku dvije, a u Gradišci, Nevesinju i Prijedoru po jedna.

Tri djevojčice i dva dječaka rođeni su u Banjaluci, u Doboju tri dječaka, u Zvorniku djevojčica i dječak, u Prijedoru jedna djevojčica, a u Gradišci i Nevesinju po jedan dječak.

U porodilištima u Trebinju, Istočnom Sarajevu, Foči i Bijeljini u protekla 24 časa nije bilo porođaja.