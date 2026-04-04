Budimir: U Ministarstvu zaposleno oko 400 potomaka poginulih pripadnika policije

04.04.2026 21:39

Жељко Будимир полаже вијенце и одаје почаст погинулим припадницима МУП-а на Дан полиције Републике Српске, 4. априла 2026. године
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da je u Ministarstvu unutrašnjih poslova zbrinuto oko 400 potomaka, od 782 poginula pripadnika policije u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Budimir je rekao da rukovodstvo MUP-a na ovaj način želi da im pokaže da nisu zaboravljeni, jer je Republika Srpska izrasla iz njihove borbe.

Prema njegovim riječima, njihovi očevi nisu se štedjeli, bili koplje Vojske Srpske u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, zbog čega je i tako veliki broj stradao.

"Mi vodimo računa o tim porodicama. Oni su sada dio Ministarstva, nalaze se na raznim poslovima i zadacima, zavisno od škole koju su završili", rekao je Budimir za RTRS.

On je podsjetio da je upravo zato prva aktivnost u obilježavanju Dana policije, bio sastanak sa ratnim komandantima Specijalne brigade i Posebne jedinice policije.

Budimir je poručio da će tako biti i ubuduće.

On je naglasio da su i danas pripadnici Ministarstva spremni da brane Srpsku, što su i pokazali prilikom napada na instituciju predsjednika Srpske.

On je rekao da se Ministarstvo, nabavkom nove opreme i obnavljanjem kadrova priprema za 21. vijek, odnosno da se nalazi u fazi modernizacije.

"Nabavljamo vozila, taktičku opremu, naoružanje, opremu visoke tehnologije koja se tiče sajber bezbjedosti, nove uniforme...", precizirao je Budimir i dodao da je cilj što uspješnije obavljanje zadataka.

Govoreći o najvažnijem strateškom zadatku u ovom trenutku, Budimir je rekao da je to, osim opremanja, poboljšanje organizacije i dizanje nivoa obuke.

