Privrednik iz Dervente: Nisam očekivao toliki odziv za akciju „Tri djeteta - tri stana”

Privrednik iz Dervente Milanko Belešević je ostao zatečen odzivom na humanitarnu akciju „Tri djeteta – tri stana” u okviru koje je poklonio stan mališanu nastradalih sveštenika Nenad Mitrića (33) i njegove supruge Nedeljke (32).

Belešević je pozvao druge donatore da obezbjede stanove za preostale dvoje djece i tako im pomognu i pruže bolju budućnost.

- Ni sam nisam mogao slutiti kad sam pisao tekst i poziv na humanitarnu akciju „Tri stana za troje djece“ da će humanitarna akcija imati ovoliki odziv. Telefon mi je blokiran od poziva prijatelja i poznanika. Akciju zatvaramo jer cilj je ostvaren - tri stana za nasu dječicu, naveo je Belešević.

Stanove za ostalo dvoje djece su dali lider SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra „Jahorina“ Nedeljko Elek. I gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković je rekao da će dati stan.

Društvo Privrednik iz Dervente, Dodik i Elek obezbijedili stanove za troje djece nastradalog sveštenika

Privrednik iz Dervente se zahvalio i donatorima koji su htjeli da podrže ovu humanitarnu akciju.

- Zahvaljujem se na pozivu prijatelju Mladenu Milanoviću Kaji vlasniku kompanije MG Mind kao i na pozivu gradonačelnika Banja Luka Draška Stanivukovića koji su izrazili isto zelju da doniraju stanove. Hvala svima.

Sve troje djece se nalaze van životne opasnosti i trenutno su na liječenju u Hrvatskoj.

Poznato stanje djece nakon teške nesreće kod Broda

Stradali sveštenik i popadija

Radi podsjećanja, u nesreći koja se dogodila sinoć na području Novog Sela kod Broda stradali su supružnici sveštenik Nenad M. (33) i njegova supruga Nedeljka M. (32).

Njihov automobil „Opel korsa“ sudario se s teretnim kamionom, pri čemu su roditelji izgubili život na licu mjesta, dok je troje njihove maloljetne djece prevezeno u bolnicu.