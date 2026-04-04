Privrednik iz Dervente: Nisam očekivao toliki odziv za akciju „Tri djeteta - tri stana”

04.04.2026 21:11

Ненад Митрић (33) и његова супруга Недељка Митрић (32) погинули у саобраћајној несрећи која се код Брода у мјесту Ново Село.
Privrednik iz Dervente Milanko Belešević je ostao zatečen odzivom na humanitarnu akciju „Tri djeteta – tri stana” u okviru koje je poklonio stan mališanu nastradalih sveštenika Nenad Mitrića (33) i njegove supruge Nedeljke (32).

Belešević je pozvao druge donatore da obezbjede stanove za preostale dvoje djece i tako im pomognu i pruže bolju budućnost.

- Ni sam nisam mogao slutiti kad sam pisao tekst i poziv na humanitarnu akciju „Tri stana za troje djece“ da će humanitarna akcija imati ovoliki odziv. Telefon mi je blokiran od poziva prijatelja i poznanika. Akciju zatvaramo jer cilj je ostvaren - tri stana za nasu dječicu, naveo je Belešević.

Stanove za ostalo dvoje djece su dali lider SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra „Jahorina“ Nedeljko Elek. I gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković je rekao da će dati stan.

Društvo

Privrednik iz Dervente, Dodik i Elek obezbijedili stanove za troje djece nastradalog sveštenika

Privrednik iz Dervente se zahvalio i donatorima koji su htjeli da podrže ovu humanitarnu akciju.

- Zahvaljujem se na pozivu prijatelju Mladenu Milanoviću Kaji vlasniku kompanije MG Mind kao i na pozivu gradonačelnika Banja Luka Draška Stanivukovića koji su izrazili isto zelju da doniraju stanove. Hvala svima.

Sve troje djece se nalaze van životne opasnosti i trenutno su na liječenju u Hrvatskoj.

Poznato stanje djece nakon teške nesreće kod Broda

Stradali sveštenik i popadija

Radi podsjećanja, u nesreći koja se dogodila sinoć na području Novog Sela kod Broda stradali su supružnici sveštenik Nenad M. (33) i njegova supruga Nedeljka M. (32).

Njihov automobil „Opel korsa“ sudario se s teretnim kamionom, pri čemu su roditelji izgubili život na licu mjesta, dok je troje njihove maloljetne djece prevezeno u bolnicu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Nenad Mitrić

Udes Brod

Nedeljka Mitrić

Draško Stanivuković

Milorad Dodik

Pročitajte više

Društvo

Privrednik poklanja stan djeci nastradalih Mitrića i pokreće akciju: Tri djeteta, tri stana

1 d

6
Центар Јута Џеза Јусуф Нуркић (30) тражи игру док бек Сакраменто Кингса Демар Дерозан (10) брани током другог полувремена НБА кошаркашке утакмице, у сриједу, 11. фебруара 2026. године, у Солт Лејк Ситију.

Društvo

Jusuf Nurkić donirao novac za djecu stradalog sveštenika Nenada Mitrića?

1 d

0
За д‌јецу настрадалих Ненада и Недељка Митрића прикупљено 100.000 КМ

Društvo

Pomoć dobrih ljudi: Za d‌jecu nastradalih Mitrića prikupljeno 100.000 KM

2 d

1
Društvo

Poginuli Nenad i Nedeljka Mitrić: U nedjelju Dan žalosti u Derventi

2 d

1

Više iz rubrike

Депонија Требиње

Društvo

Haos na trebinjskoj deponiji: Šire se dim i smrad

1 d

0
Мићо Ћетковић, шеф Представништва Републике Српске у Њемачкој

Društvo

Poznato kada i gdje će biti sahranjen Mićo Ćetković

1 d

0
Društvo

Privrednik iz Dervente, Dodik i Elek obezbijedili stanove za troje djece nastradalog sveštenika

1 d

13
Бањалука

Društvo

Opet promjena vremena u Srpskoj

1 d

0

U kakvom je stanju gasovod? Orban krenuo ka mađarsko-srpskoj granici

Gdje je pomoć u FBiH?: Kako su akcize sporne samo u Republici Srpskoj

Otac Ilona Maska tvrdi da je Epstin živ

Dnevni horoskop za ponedjeljak: Ovnovima se puni novčanik, Bikovi upoznaju srodnu dušu

Dojava o bombi u banjalučkoj Gimnaziji

