Novi energetski projekat Srbije i Azerbejdžana – šta donosi gasna elektrana kod Niša i ko će obezbijediti gas

Srbija i Azerbejdžan razgovaraju o izgradnji gasne elektrane kod Niša, a prema najavama iz Bakua radovi bi mogli da počnu već sljedeće godine.

Projekat od oko 500 megavata otvara mnogo veće pitanje od same elektrane odakle će Srbija u narednim godinama obezbjeđivati gas i kako će izgledati njena nova energetska računica, jer paralelno sa dogovorima o novim gasnim pravcima traje i trka sa rokovima za NIS.

Stručnjak za energetiku Željko Marković ističe da bi ta elektrana mogla da proizvede i do deset odsto struje u Srbiji. Trenutni kapaciteti gasa nisu dovoljni, sigurno će se razgovarati i o njihovom proširenju, kaže novinarka RTS-a Ružica Vranjković.

Projekat snage oko 500 megavata, koji je dogovoren tokom posjete predsjednika Srbije Azerbejdžanu, imao bi značajan uticaj na domaći energetski sistem - prije svega bi donio stabilnost, istakli su u Jutarnjem programu RTS-a stručnjak za energetiku Željko Marković i novinarka Ružica Vranjković.

Ružica Vranjković ističe da značaj ovog projekta prevazilazi lokalni nivo.

- To bi značilo za cijelu Srbiju. Donijelo bi stabilnost cijelom energetskom sektoru. Riječ je o velikoj elektrani snage oko 500 megavata, koja bi proizvodila struju, ali računa se da će i građani Niša moći da se griju iz te elektrane - rekla je Ružica Vranjković ističući da je riječ o jednoj od značajnijih investicija za energetski sektor Srbije.

Stručnjak za energetiku Željko Marković ukazuje da efekat gasnih elektrana zavisi od načina korišćenja.

- U Evropi se one koriste do 70 odsto tokom godine, jer je cijena gasa visoka, pa je i struja iz tih elektrana skuplja. Ali one često diktiraju cijenu električne energije – kada raste cijena gasa, raste i cijena struje - objašnjava Marković.

Prema njegovim riječima, elektrana kod Niša mogla bi da proizvede između dva i tri teravat-sata električne energije godišnje.

- To je i do deset odsto ukupne proizvodnje električne energije u Srbiji - naglašava Marković.