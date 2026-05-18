Logo
Large banner

Novi energetski projekat Srbije i Azerbejdžana – šta donosi gasna elektrana kod Niša i ko će obezbijediti gas

18.05.2026 09:51

Komentari:

0
Нови енергетски пројекат Србије и Азербејџана – шта доноси гасна електрана код Ниша и ко ће обезбиједити гас
Foto: Markus Distelrath/Pexels

Srbija i Azerbejdžan razgovaraju o izgradnji gasne elektrane kod Niša, a prema najavama iz Bakua radovi bi mogli da počnu već sljedeće godine.

Projekat od oko 500 megavata otvara mnogo veće pitanje od same elektrane odakle će Srbija u narednim godinama obezbjeđivati gas i kako će izgledati njena nova energetska računica, jer paralelno sa dogovorima o novim gasnim pravcima traje i trka sa rokovima za NIS.

Stručnjak za energetiku Željko Marković ističe da bi ta elektrana mogla da proizvede i do deset odsto struje u Srbiji. Trenutni kapaciteti gasa nisu dovoljni, sigurno će se razgovarati i o njihovom proširenju, kaže novinarka RTS-a Ružica Vranjković.

Projekat snage oko 500 megavata, koji je dogovoren tokom posjete predsjednika Srbije Azerbejdžanu, imao bi značajan uticaj na domaći energetski sistem - prije svega bi donio stabilnost, istakli su u Jutarnjem programu RTS-a stručnjak za energetiku Željko Marković i novinarka Ružica Vranjković.

Ružica Vranjković ističe da značaj ovog projekta prevazilazi lokalni nivo.

- To bi značilo za cijelu Srbiju. Donijelo bi stabilnost cijelom energetskom sektoru. Riječ je o velikoj elektrani snage oko 500 megavata, koja bi proizvodila struju, ali računa se da će i građani Niša moći da se griju iz te elektrane - rekla je Ružica Vranjković ističući da je riječ o jednoj od značajnijih investicija za energetski sektor Srbije.

Stručnjak za energetiku Željko Marković ukazuje da efekat gasnih elektrana zavisi od načina korišćenja.

- U Evropi se one koriste do 70 odsto tokom godine, jer je cijena gasa visoka, pa je i struja iz tih elektrana skuplja. Ali one često diktiraju cijenu električne energije – kada raste cijena gasa, raste i cijena struje - objašnjava Marković.

Prema njegovim riječima, elektrana kod Niša mogla bi da proizvede između dva i tri teravat-sata električne energije godišnje.

- To je i do deset odsto ukupne proizvodnje električne energije u Srbiji - naglašava Marković.

Podijeli:

Tagovi :

elektrana

Srbija

Azerbejdžan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Руси тврде: Хантавирус се шири међу украјинским војницима

Svijet

Rusi tvrde: Hantavirus se širi među ukrajinskim vojnicima

4 h

0
Авион у Сплиту

Region

Novi snimak incidenta u Splitu: Putnici snimili trenutak kada je avion skliznuo sa piste

4 h

0
Јагоде

Savjeti

Evo kako da uzgojite jagode bez sjemena i sadnica

4 h

0
Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци

Republika Srpska

"Dodatno ojačati odnose sa novom administracijom SAD-a"

4 h

1

Više iz rubrike

Полиција Србија

Srbija

"Srce mu je prepuklo": Otac ubijenog Aleksandra (22) umro 10 dana nakon gubitka sina

5 h

0
Нови ужас у Србији: Беживотно тијело мушкарца извучено из аута које је плутало језером

Srbija

Novi užas u Srbiji: Beživotno tijelo muškarca izvučeno iz auta koje je plutalo jezerom

17 h

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Srbija

Pronađeno beživotno tijelo muškarca u Beogradu!

20 h

0
Возило Хитне помоћи.

Srbija

Pronađeno tijelo muškarca u automobilu u Novom Sadu

22 h

0

  • Najnovije

13

58

Lipovcu šest godina zatvora, optuženom nastavniku i ostalima sudiće se ponovo!

13

56

Upozorenje: Nafte ima za još nekoliko sedmica

13

55

Pala proizvodnja vegetarijanskih zamjenskih proizvoda

13

55

Hoće da zabrane kineske automobile, a sami koriste djelove iz Kine

13

45

Tajna pjesme iz serije "Sivi dom" zbog koje i danas svi plaču

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner