Evo kako da uzgojite jagode bez sjemena i sadnica

Jagode su mnogima omiljeno ljetno voće, ali njihove cijene u prodavnicama često nisu nimalo male.
Ipak, postoji jednostavan trik zahvaljujući kojem tokom cijelog ljeta možete imati sopstvene domaće jagode – i to gotovo besplatno.
Za ovu metodu nisu potrebne ni sadnice ni sjeme, već samo ostaci jagoda koje biste inače bacili. Dovoljno je da sačuvate gornji dio ploda sa listovima i od njega napravite nove biljke.
Kada jedete jagode, nemojte bacati njihov gornji dio sa listovima. Upravo taj dio može poslužiti za uzgoj novih biljaka.
Potrebno je da u plastičnu kutiju, poput one u kojoj su jagode kupljene, stavite malo zemlje za cvijeće. Nakon toga na površinu poređajte nekoliko odsječenih vrhova jagoda i prekrijte ih tankim slojem zemlje.
Zatim sve lagano zalijte vodom.
Poklopac plastične ambalaže može poslužiti kao mali staklenik koji zadržava vlagu i ubrzava klijanje.
Već nakon nekoliko dana iz zemlje bi trebalo da počnu da niču mlade biljke.
Kada sadnice dovoljno ojačaju, mogu se presaditi napolje – u baštu ili saksije.
Na ovaj način od ostataka koje biste inače bacili možete dobiti nove biljke i bogat rod tokom ljeta.
Mnogi ljubitelji baštovanstva tvrde da je ovo jedan od najjednostavnijih i najjeftinijih trikova za uzgoj domaćih jagoda, jer ne zahtijeva dodatne troškove niti posebno iskustvo, prenosi Blic.
