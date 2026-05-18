Evo kako da uzgojite jagode bez sjemena i sadnica

18.05.2026 09:27

Јагоде
Foto: pexels/ Han

Jagode su mnogima omiljeno ljetno voće, ali njihove cijene u prodavnicama često nisu nimalo male.

Ipak, postoji jednostavan trik zahvaljujući kojem tokom cijelog ljeta možete imati sopstvene domaće jagode – i to gotovo besplatno.

Za ovu metodu nisu potrebne ni sadnice ni sjeme, već samo ostaci jagoda koje biste inače bacili. Dovoljno je da sačuvate gornji dio ploda sa listovima i od njega napravite nove biljke.

Kako da uzgojite jagode iz ostataka voća

Kada jedete jagode, nemojte bacati njihov gornji dio sa listovima. Upravo taj dio može poslužiti za uzgoj novih biljaka.

Potrebno je da u plastičnu kutiju, poput one u kojoj su jagode kupljene, stavite malo zemlje za cvijeće. Nakon toga na površinu poređajte nekoliko odsječenih vrhova jagoda i prekrijte ih tankim slojem zemlje.

Zatim sve lagano zalijte vodom.

Kutija postaje mali staklenik

Poklopac plastične ambalaže može poslužiti kao mali staklenik koji zadržava vlagu i ubrzava klijanje.

Već nakon nekoliko dana iz zemlje bi trebalo da počnu da niču mlade biljke.

Kada sadnice dovoljno ojačaju, mogu se presaditi napolje – u baštu ili saksije.

Jednostavan i jeftin trik za bogat rod

Na ovaj način od ostataka koje biste inače bacili možete dobiti nove biljke i bogat rod tokom ljeta.

Mnogi ljubitelji baštovanstva tvrde da je ovo jedan od najjednostavnijih i najjeftinijih trikova za uzgoj domaćih jagoda, jer ne zahtijeva dodatne troškove niti posebno iskustvo, prenosi Blic.

