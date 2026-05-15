Logo
Large banner

Испробајте рецепт за колач од јагода и меканог бисквита: Умутите састојке и испеците

Аутор:

АТВ
15.05.2026 20:47

Коментари:

0
јагоде колач десерт
Фото: YouTube/printscreen

Овај сочни колач с јагодама савршена је комбинација меканог бисквита и свјежег воћа, идеалан за прољетне и љетне дане када желите нешто лагано и слатко.

Оно што га чини посебним јесте да се једноставно и брзо припрема.

Састојци:

500 грама јагода

250 грама брашна

једна врећица прашка за пециво

200 грама шећера

двије врећице ванилин шећера

два јајета

250 милилитара киселог врхња

100 милилитара уља

прстохват соли

Припрема:

Најприје умутите јаја са шећером и ванилин шећером. Након тога додајте кисело врхње и уље па поново умутите. Постепено додајте брашно и прашак за пециво.

Умутите смјесу тако да буде уједначена. Сипајте пола смјесе у калуп, који сте претходно обложили папиром за печење. Додајте дио нарезаних јагода. Прелијте другим дијелом смјесе па додајте остатак нарезаних јагода.

Колач пеците у загријаној рерни на 180 степени неких 30 минута. Најбоље је провјерити бисквит чачкалицом, како бисте били сигурни да је колач готов. Ако је чачкалица суха, колач је спреман. Када се охлади можете га посути шећером у праху, пише Кликс

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

колач

Јагоде

десерт

Рецепт

кухиња

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

киша невријеме падавине обилне

Друштво

Издато упозорење! Могуће бујичне поплаве

1 ч

0
Кладионица људи у кладионици

Друштво

Добио на кладионици па због једне објаве остао без добитка

1 ч

0
У БиХ испоручене крушке из Белгије с повишеним остатком пестицида

Друштво

У БиХ испоручене крушке из Белгије с повишеним остатком пестицида

3 ч

0
доктори техничари особње болница операција

Друштво

Успјешно изведена прва операција уградње тоталне протезе рамена у требињској болници

4 ч

0

  • Најновије

21

41

Ухапшен док се скривао у грму: Аднан Шерак предат Тужилаштву КС

21

35

Ухапшена још једна особа у склопу убиства Нешовића

21

28

Руслана се обратила Јоксимовићу на српском: Жељко, душо, брате, недостајеш ми

21

09

12 година од добојске катастрофе: 11 ружа за 11 страдалих

20

47

Испробајте рецепт за колач од јагода и меканог бисквита: Умутите састојке и испеците

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner