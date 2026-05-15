Испробајте рецепт за колач од јагода и меканог бисквита: Умутите састојке и испеците

Аутор:АТВ
Коментари:0
Овај сочни колач с јагодама савршена је комбинација меканог бисквита и свјежег воћа, идеалан за прољетне и љетне дане када желите нешто лагано и слатко.
Оно што га чини посебним јесте да се једноставно и брзо припрема.
Састојци:
500 грама јагода
250 грама брашна
једна врећица прашка за пециво
200 грама шећера
двије врећице ванилин шећера
два јајета
250 милилитара киселог врхња
100 милилитара уља
прстохват соли
Припрема:
Најприје умутите јаја са шећером и ванилин шећером. Након тога додајте кисело врхње и уље па поново умутите. Постепено додајте брашно и прашак за пециво.
Умутите смјесу тако да буде уједначена. Сипајте пола смјесе у калуп, који сте претходно обложили папиром за печење. Додајте дио нарезаних јагода. Прелијте другим дијелом смјесе па додајте остатак нарезаних јагода.
Колач пеците у загријаној рерни на 180 степени неких 30 минута. Најбоље је провјерити бисквит чачкалицом, како бисте били сигурни да је колач готов. Ако је чачкалица суха, колач је спреман. Када се охлади можете га посути шећером у праху, пише Кликс
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
21
41
21
35
21
28
21
09
20
47
Тренутно на програму