Издато упозорење! Могуће бујичне поплаве

Аутор:АТВ
Коментари:0
Републички хидрометеоролошки завод издао је упозорење за сутра због очекиваних обилних падавина на југу и западу Републике Српске.
Највећа количина кише очекује се прије подне на југу и западу од 30 до 70 литара по метру квадратном, а у Херцеговини локално и више.
На истоку ће пасти од 10 до 20 литара по метру квадратном.
Због обилних падавина у кратком периоду на западу могући су проблеми са бујичним водотоковима и оборинским водама, као и са отицањем воде у урбаним зонама, упозоравају из Републичког хидрометеоролошког завода, пише Глас Српске
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
21
41
21
35
21
28
21
09
20
47
Тренутно на програму