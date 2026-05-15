Издато упозорење! Могуће бујичне поплаве

АТВ
15.05.2026 20:31

киша невријеме падавине обилне
Фото: Pexel/ Anton Kudryashov

Републички хидрометеоролошки завод издао је упозорење за сутра због очекиваних обилних падавина на југу и западу Републике Српске.

Највећа количина кише очекује се прије подне на југу и западу од 30 до 70 литара по метру квадратном, а у Херцеговини локално и више.

На истоку ће пасти од 10 до 20 литара по метру квадратном.

Због обилних падавина у кратком периоду на западу могући су проблеми са бујичним водотоковима и оборинским водама, као и са отицањем воде у урбаним зонама, упозоравају из Републичког хидрометеоролошког завода, пише Глас Српске

