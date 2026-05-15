Стигло упозорење М:тел-а за све кориснике

Компанија М:тел позива кориснике да не дијеле личне податке непознатим или непоузданим изворима, не одговарају на сумњиве поруке и позиве и то пријаве надлежним институцијама или контакт центру ове компаније.
Упозоравају кориснике да су забиљежени покушаји преваре путем порука на Вајберу у којима се непозната лица лажно представљају као представници "М:тела" и обавјештавају кориснике о наводним новчаним наградама.
- У овим порукама корисницима се саопштава да су освојили одређени новчани износ, након чега се тражи достављање личних података, укључујући и фотографије личних докумената - наводе у овој компанији.
Из М:тела истичу да никада не тражи достављање личних докумената путем Вајбера, СМС-а или других неформалних канала комуникације, не обавјештава добитнике награда на начин који укључује захтјеве за слање личних података или било какве финансијске трансакције нити тражи од корисника да достављају осјетљиве личне податке како би остварили право на награду.
Све релевантне информације о наградним играма које приређује компанија М:тел доступне су искључиво путем званичних канала комуникације – званичног сајта, "М блога" и друштвених мрежа.
Из М:тела наглашавају да континуирано раде на заштити својих корисника и апелује на додатни опрез како би се спријечиле могуће злоупотребе.
