Добио на кладионици па због једне објаве остао без добитка

Аутор:АТВ
Коментари:0
Шездесетчетворогодишњи мушкарац из околине Слатине у Хрватској остао је без добитка од 817 евра након што је на друштвеним мрежама објавио фотографију добитног листића.
Једна неопрезна објава на друштвеним мрежама коштала га је добитка од 817 евра.
Како је саопштила полиција, мушкарац је у сриједу у спортској кладионици уплатио 500 евра на спортски догађај те је остварио добитак. Дан касније на друштвеној мрежи објавио је фотографију добитног листића, не слутећи да би му то могло створити озбиљан проблем.
На фотографији су, наиме, били видљиви подаци потребни за исплату добитка, преноси Дневник.хр.
Када је накнадно отишао у кладионицу како би подигао новац, дочекало га је неупријатно изненађење – речено му је да је добитак већ исплаћен путем интернета и да листић више не вриједи.
Полиција сумња на кривично дјело интернет преваре те трага за непознатим починиоцем. О свему ће бити обавијештено и надлежно државно тужилаштво.
Из полиције упозоравају грађане да буду посебно опрезни приликом објављивања фотографија на друштвеним мрежама, нарочито ако се на њима виде баркодови, Кјуар кодови, серијски бројеви или други подаци који се могу злоупотријебити.
Савјетују да се прије објаве такви подаци прекрију или уклоне како би се спријечиле могуће преваре и финансијска штета.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Најновије
21
41
21
35
21
28
21
09
20
47
Тренутно на програму