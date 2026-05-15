Успјешно изведена прва операција уградње тоталне протезе рамена у требињској болници

У требињској Болници успјешно је изведена прва операција уградње тоталне протезе рамена, а овим комплексним захватом та здравствена установа направила је још један велики искорак у модернизацији оперативног програма и пружању врхунских ортопедских услуга пацијентима у цијелој регији.
Поводом овог значајног успјеха, специјалиста ортопедије Огњен Милинковић нагласио је да је ријеч о процедури која се први пут изводи у Болници "Свети архиђакон Стефан - 9. јануар", саопштено је из ове здравствене установе, преноси Срна.
Он је навео ријеч о пацијенткињи од 75 година, која је прије мјесец и по дана поломила лијево раме.
"С обзиром на то да је постојала велика опасност од лошег срастања и трајног губитка функције руке, уградња тоталне протезе била је једина и најбоља опција", рекао је Милинковић.
Будући да је ријеч о првој операцији ове врсте у Требињу, требињски медицински тим је имао подршку врхунског стручњака из Београда.
"Пошто се овај захват код нас ради први пут, угостили смо еминентног консултанта са Института Бањица доктора Огњена Вукадина. Операција је технички прошла одлично и изузетно смо задовољни урађеним", рекао је Милинковић.
Он је додао да је пацијенткиња постоперативно стабилно и добро се осјећа.
"Сада предстоји процес опоравка који ће трајати око шест недјеља, након чега оправдано очекујемо одличан крајњи резултат", истакао је Милинковић.
Милинковић је посебно указао на значај овог подвига за регионално здравство, с обзиром на то да се овакве операције изводе изузетно ријетко.
"Морам да нагласим да се нигдје у нашој регији не раде протезе рамена. То је операција која се генерално изводи врло ријетко, углавном у великим медицинским центрима као што су Бањалука и Београд. Чињеница да се од сада ради и код нас представља огроман успјех за наш тим и велику ствар за наше пацијенте", закључио је Милинковић.
Увођењем ове сложене ортопедске процедуре, Болница "Свети архиђакон Стефан - 9. јануар" наставља са стратегијом развоја савремених медицинских услуга, чиме се пацијентима омогућава најкомпликованије лијечење у њиховој регији, без потребе за одлазак у удаљене здравствене центре.
