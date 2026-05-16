Kako najefikasnije očistiti masnoću i tvrdokornu prljavštinu iz sudopera bez jakih hemikalija

Masnoća, kamenac i neugodni mirisi iz sudopera mogu se ukloniti jednostavnim prirodnim sastojcima koje već imate kod kuće bez skupih hemikalija i agresivnih sredstava.

Najjednostavnije rješenje za prljav i zamašćen sudoper krije se u kombinaciji sode bikarbone, sirćeta i vruće vode. Upravo ova kombinacija može pomoći u razgradnji masnih naslaga, uklanjanju neugodnih mirisa i osvježavanju odvoda bez oštećenja površina.

Prema Južnom Livingu, sodu bikarbonu najbolje je koristiti kao blagi abraziv za ribanje masnih tragova i ostataka hrane, dok sirće pomaže u razgradnji kamenca i masnoće.

Važno je da se sastojci ne koriste agresivno na prirodnom kamenu poput mermera ili granita jer kiselina može ostaviti oštećenja.

Postupak je vrlo jednostavan. Prvo isperite sudoper vrućom vodom, zatim pospite nekoliko kašika sode bikarbone po površini i nježno istrljajte mekanom spužvom.

Nakon toga u odvod ulijte malo bijelog sirćeta i ostavite desetak minuta da d‌jeluje. Na kraju sve isperite toplom vodom. Soda bikarbona posebno dobro uklanja tvrdokornu prljavštinu s inoks sudopera i vraća sjaj površini.

Za dodatnu svježinu može se koristiti i limun. Njegova prirodna kiselina pomaže u uklanjanju masnoće, a istovremeno ostavlja prijatan miris u kuhinji, piše Kliks

Preporučuje se i da se polovina limuna umoči u sodu bikarbonu i njome istrljaju slavina i rubovi sudopera. Ova metoda posebno je popularna jer ne ostavlja jak hemijski miris kao klasična sredstva za čišćenje.

Iako se soda bikarbona i sirće često koriste zajedno, pojedini stručnjaci upozoravaju da njihovo direktno miješanje može smanjiti efekat čišćenja jer se hemijski neutrališu.

Zbog toga se preporučuje da se koriste odvojeno. Prvo soda za ribanje i uklanjanje masnoće, a zatim sirće za završno čišćenje i osvježavanje odvoda.