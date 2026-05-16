Kako se riješiti dosadnih mrava i drugih insekata koji vam ulaze u kuću

16.05.2026 09:21

Foto: Pexel/ Yaşar Başkurt

Sa prvim toplim danima i otvorenim prozorima, domovi se pune svježim vazduhom i svetlom, a boravak napolju postaje svakodnevno zadovoljstvo.

Mada, iznad sve te lijepe strane proljeća, stižu i nepozvani gosti sitni insekti koji lako pronađu put do kuhinje.

Dok su pčele i leptiri poželjni u bašti, mravi u zatvorenom prostoru brzo postaju problem. Dobra vijest je da rješenje ne mora biti ni skupo ni komplikovano – dovoljno je ono što već imate u kuhinji.

Na društvenim mrežama se proširio jednostavan trik koji uključuje kombinaciju dva osnovna sastojka i može pomoći u borbi protiv mrava, a ponekad i drugih insekata.

Potrebno je pomiješati jednake količine sode bikarbone i šećera – odnos 1:1 je ključan. Šećer služi da privuče insekte, dok soda bikarbona ima drugačiji efekat kada je unesu.

Ako znate odakle mravi dolaze, smesu pospite direktno na to mjesto. U suprotnom, rasporedite je duž ivica prostorije, uz lajsne ili mjesta gd‌je ste ih primetili. Privučeni šećerom, insekti će pojesti smjesu, a kasnije, u kontaktu sa vodom, dolazi do reakcije koja ih eliminiše, prenosi Blic žena.

Ova metoda je popularna jer je jednostavna, pristupačna i ne zahtijeva hemikalije iz prodavnice. Tako možete zadržati svežinu doma i bezbrižno uživati u toplijim danima, bez nepoželjnih “posjetilaca”.

