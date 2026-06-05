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Dodajte ovaj začin u vodu za čišćenje podova: Parket se cakli, a kuća miriše danima

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ATV
05.06.2026 22:30

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Додајте овај зачин у воду за чишћење подова: Паркет се цакли, а кућа мирише данима
Foto: Pixabay

Brisanje podova uz ovu jednostavnu caku mijenja cijeli stan: parket se cakli, miris ostaje danima. Probajte već ove nedjelje!

Jedna kašika cimeta u kanti vode i cijeli stan miriše prelijepo. Brisanje podova ovim trikom kruži internetom godinama, a razlog je banalan: hemija iz prodavnice košta sve više, a poslije nje uvijek ostane onaj ljepljivi sloj koji za dva dana opet skuplja prašinu.

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Sve nas nervira isti scenario. Operete pod ujutru, do uveče već vidite tragove cipela, a miris vještačke lavande nestane za sat vremena. Tu većina nas posegne za jačim sredstvom, pa onda za još jačim. Pogrešan put.

Zašto baš cimet za brisanje podova, a ne sirće ili soda

Cimet ima prirodna antibakterijska svojstva i, za razliku od sirćeta, ne ostavlja onaj kiseo zadah koji satima visi po hodniku. Sirće radi posao, ali u malom stanu od 45 kvadrata miris umije da bude nesnosan. Soda bikarbona je odlična za fuge, na laminatu pravi mutne tragove.

Cimet rješava obje stvari odjednom. Dezinfikuje koliko treba za svakodnevnu upotrebu i ostavlja topao, slatkast miris koji se zadržava i do tri dana. Bez ljepljivog filma. Bez peckanja u nosu.

Kako se pravi voda za brisanje sa cimetom

Recept je toliko jednostavan da djeluje sumnjivo. U kantu mlake vode (oko pet litara) ubacite jednu ravnu kašiku mljevenog cimeta. Promiješate, sačekate dva minuta da se djelimično rastvori, i perete pod kao i svaki drugi put. Krpu cijedite jače nego inače, parket ne voli baru.

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Mali talog na dnu kante je normalan. Ne uzimajte ga krpom, ostavite ga, prospite na kraju. Ako imate laminat, isti postupak. Ako imate keramiku u kupatilu, slobodno udvostručite količinu.

Eterično ulje za one koji žele jači efekat

Domaćice koje su probale prah često nakon mjesec dana pređu na eterično ulje cimeta. Razlog je čist: 20 kapi ulja u istoj kanti vode daje miris koji traje danima, čak i kada otvorite prozore zbog provjetravanja.

Ulje se ne taloži kao prah, ne ostavlja mrlje na svijetlom parketu, i pojačava antibakterijski efekat. Kombinacija sa praškom nije potrebna. Birajte jedno.

(Krstarica)

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Tagovi :

čišćenje

prašina

čišćenje podova

cimet

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