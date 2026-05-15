Isprobajte recept za kolač od jagoda i mekanog biskvita: Umutite sastojke i ispecite

Autor:ATV
Ovaj sočni kolač s jagodama savršena je kombinacija mekanog biskvita i svježeg voća, idealan za proljetne i ljetne dane kada želite nešto lagano i slatko.
Ono što ga čini posebnim jeste da se jednostavno i brzo priprema.
Sastojci:
500 grama jagoda
250 grama brašna
jedna vrećica praška za pecivo
200 grama šećera
dvije vrećice vanilin šećera
dva jajeta
250 mililitara kiselog vrhnja
100 mililitara ulja
prstohvat soli
Priprema:
Najprije umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Nakon toga dodajte kiselo vrhnje i ulje pa ponovo umutite. Postepeno dodajte brašno i prašak za pecivo.
Umutite smjesu tako da bude ujednačena. Sipajte pola smjese u kalup, koji ste prethodno obložili papirom za pečenje. Dodajte dio narezanih jagoda. Prelijte drugim dijelom smjese pa dodajte ostatak narezanih jagoda.
Kolač pecite u zagrijanoj rerni na 180 stepeni nekih 30 minuta. Najbolje je provjeriti biskvit čačkalicom, kako biste bili sigurni da je kolač gotov. Ako je čačkalica suha, kolač je spreman. Kada se ohladi možete ga posuti šećerom u prahu, piše Kliks
