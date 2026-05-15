Isprobajte recept za kolač od jagoda i mekanog biskvita: Umutite sastojke i ispecite

ATV
15.05.2026 20:47

јагоде колач десерт
Foto: YouTube/printscreen

Ovaj sočni kolač s jagodama savršena je kombinacija mekanog biskvita i svježeg voća, idealan za proljetne i ljetne dane kada želite nešto lagano i slatko.

Ono što ga čini posebnim jeste da se jednostavno i brzo priprema.

Sastojci:

500 grama jagoda

250 grama brašna

jedna vrećica praška za pecivo

200 grama šećera

dvije vrećice vanilin šećera

dva jajeta

250 mililitara kiselog vrhnja

100 mililitara ulja

prstohvat soli

Priprema:

Najprije umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Nakon toga dodajte kiselo vrhnje i ulje pa ponovo umutite. Postepeno dodajte brašno i prašak za pecivo.

Umutite smjesu tako da bude ujednačena. Sipajte pola smjese u kalup, koji ste prethodno obložili papirom za pečenje. Dodajte dio narezanih jagoda. Prelijte drugim dijelom smjese pa dodajte ostatak narezanih jagoda.

Kolač pecite u zagrijanoj rerni na 180 stepeni nekih 30 minuta. Najbolje je provjeriti biskvit čačkalicom, kako biste bili sigurni da je kolač gotov. Ako je čačkalica suha, kolač je spreman. Kada se ohladi možete ga posuti šećerom u prahu, piše Kliks

