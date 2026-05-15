Dobio na kladionici pa zbog jedne objave ostao bez dobitka

Šezdesetčetvorogodišnji muškarac iz okoline Slatine u Hrvatskoj ostao je bez dobitka od 817 evra nakon što je na društvenim mrežama objavio fotografiju dobitnog listića.

Kako je saopštila policija, muškarac je u srijedu u sportskoj kladionici uplatio 500 evra na sportski događaj te je ostvario dobitak. Dan kasnije na društvenoj mreži objavio je fotografiju dobitnog listića, ne sluteći da bi mu to moglo stvoriti ozbiljan problem.

Na fotografiji su, naime, bili vidljivi podaci potrebni za isplatu dobitka, prenosi Dnevnik.hr.

Kada je naknadno otišao u kladionicu kako bi podigao novac, dočekalo ga je neuprijatno iznenađenje – rečeno mu je da je dobitak već isplaćen putem interneta i da listić više ne vrijedi.

Policija sumnja na krivično d‌jelo internet prevare te traga za nepoznatim počiniocem. O svemu će biti obaviješteno i nadležno državno tužilaštvo.

Iz policije upozoravaju građane da budu posebno oprezni prilikom objavljivanja fotografija na društvenim mrežama, naročito ako se na njima vide barkodovi, Kjuar kodovi, serijski brojevi ili drugi podaci koji se mogu zloupotrijebiti.

Savjetuju da se prije objave takvi podaci prekriju ili uklone kako bi se spriječile moguće prevare i finansijska šteta.