Uspješno izvedena prva operacija ugradnje totalne proteze ramena u trebinjskoj bolnici

U trebinjskoj Bolnici uspješno je izvedena prva operacija ugradnje totalne proteze ramena, a ovim kompleksnim zahvatom ta zdravstvena ustanova napravila je još jedan veliki iskorak u modernizaciji operativnog programa i pružanju vrhunskih ortopedskih usluga pacijentima u cijeloj regiji.

Povodom ovog značajnog uspjeha, specijalista ortopedije Ognjen Milinković naglasio je da je riječ o proceduri koja se prvi put izvodi u Bolnici "Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar", saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove, prenosi Srna.

On je naveo riječ o pacijentkinji od 75 godina, koja je prije mjesec i po dana polomila lijevo rame.

"S obzirom na to da je postojala velika opasnost od lošeg srastanja i trajnog gubitka funkcije ruke, ugradnja totalne proteze bila je jedina i najbolja opcija", rekao je Milinković.

Budući da je riječ o prvoj operaciji ove vrste u Trebinju, trebinjski medicinski tim je imao podršku vrhunskog stručnjaka iz Beograda.

"Pošto se ovaj zahvat kod nas radi prvi put, ugostili smo eminentnog konsultanta sa Instituta Banjica doktora Ognjena Vukadina. Operacija je tehnički prošla odlično i izuzetno smo zadovoljni urađenim", rekao je Milinković.

On je dodao da je pacijentkinja postoperativno stabilno i dobro se osjeća.

"Sada predstoji proces oporavka koji će trajati oko šest ned‌jelja, nakon čega opravdano očekujemo odličan krajnji rezultat", istakao je Milinković.

Milinković je posebno ukazao na značaj ovog podviga za regionalno zdravstvo, s obzirom na to da se ovakve operacije izvode izuzetno rijetko.

"Moram da naglasim da se nigd‌je u našoj regiji ne rade proteze ramena. To je operacija koja se generalno izvodi vrlo rijetko, uglavnom u velikim medicinskim centrima kao što su Banjaluka i Beograd. Činjenica da se od sada radi i kod nas predstavlja ogroman uspjeh za naš tim i veliku stvar za naše pacijente", zaključio je Milinković.

Uvođenjem ove složene ortopedske procedure, Bolnica "Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar" nastavlja sa strategijom razvoja savremenih medicinskih usluga, čime se pacijentima omogućava najkomplikovanije liječenje u njihovoj regiji, bez potrebe za odlazak u udaljene zdravstvene centre.