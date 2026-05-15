„Molim te, prekini“: Građani osuli drvlje i kamenje na Stanivukovićevu rivu

Novi projekat u Banjaluci - Banjalučka riva, nije očarao građane. Umjesto komplimenata i pohvala, Banjalučani su ga žustro iskritikovali.

Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković najavio je novi projekat u gradu – „Banjalučka riva“, još jedno novo betonsko šetalište uz Vrbas. Da, nije najavio nova stabla, koja će zamijeniti onih 25 posječenih već beton.

Beton je valjda isplativiji. Bar ga je daleko teže ukloniti nego stabla, a i dosta ranije se vide rezultati, ne morate čekati godinama da vam izraste beton, to ide dan za danom. Beton vas neće štititi od sunca i toplote, on će vas dodatno zagrijavati, ali projektu se ne gleda u zube.

Tako je prvi čovjek Banjaluke saopštio građanima ovu novost te upitao kako im se čini. Sudeći po komentarima i nisu nešto zadivljeni.

„Šta mislite da idući put prvo pitate pa onda da svi zajedno odlučimo o zajedničkom (javnom) prostoru?“ predložila je jedna sugrađanka. Još jedna među njima se nadovezala s pitanjem gdje će to tačno uživati s obzirom da se do Vrbasa ne može doći.

Šta mislite da idući put prvo pitate pa onda da svi zajedno odlučimo o zajedničkom (javnom) prostoru? https://t.co/CefbcIDHhO — Tijana Grujić (@ticha_a) May 14, 2026

„Molim te prekini“, glasio je i jedan kratak, ali jasan komentar.

Gdje će tačnio uživati? Nigdje ne mogu sići do Vrbasa. https://t.co/DYxWSFiqhw — Tamara 🌷 (@Tammydraga) May 15, 2026

Zašto su nezadovoljni građani?

Projekat kojim je u planu povezivanje grada sa šetalištem uz Vrbas od Rebrovačkog mosta do Gradskog mosta, pa sve do plaže „Vrućica“ u Srpskim Toplicama, nije oduševio građane, umjesto hvalospjeva uslijedio je lančani niz kritika.

Podsjećanja radi, Banjalučani možda još uvijek nisu zaboravili onu „grešku“ od prije koji dan, a kada su se naredbom još uvijek nepoznate osobe posjekla stabla uz Vrbas preko puta Kastela, njih 25.

Umjesto novog zelenila, sankcije počinioca i pokušaja ispravke navodne „greške“, gradonačelnik se očigledno građanima htio odužiti kroz nove parcele betona uz Vrbas, kako bi ublažio vidno nezadovoljstvo, a koje ovih dana vlada u Gradu, ako je suditi po komentarima.