Logo
Large banner

„Molim te, prekini“: Građani osuli drvlje i kamenje na Stanivukovićevu rivu

Autor:

Marija Milanović
15.05.2026 17:56

Komentari:

1
Бањалучка рива коментари грађана
Foto: Iks/printscreen

Novi projekat u Banjaluci - Banjalučka riva, nije očarao građane. Umjesto komplimenata i pohvala, Banjalučani su ga žustro iskritikovali.

Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković najavio je novi projekat u gradu – „Banjalučka riva“, još jedno novo betonsko šetalište uz Vrbas. Da, nije najavio nova stabla, koja će zamijeniti onih 25 posječenih već beton.

Beton je valjda isplativiji. Bar ga je daleko teže ukloniti nego stabla, a i dosta ranije se vide rezultati, ne morate čekati godinama da vam izraste beton, to ide dan za danom. Beton vas neće štititi od sunca i toplote, on će vas dodatno zagrijavati, ali projektu se ne gleda u zube.

Tako je prvi čovjek Banjaluke saopštio građanima ovu novost te upitao kako im se čini. Sudeći po komentarima i nisu nešto zadivljeni.

„Šta mislite da idući put prvo pitate pa onda da svi zajedno odlučimo o zajedničkom (javnom) prostoru?“ predložila je jedna sugrađanka. Još jedna među njima se nadovezala s pitanjem gdje će to tačno uživati s obzirom da se do Vrbasa ne može doći.

„Molim te prekini“, glasio je i jedan kratak, ali jasan komentar.

Zašto su nezadovoljni građani?

Projekat kojim je u planu povezivanje grada sa šetalištem uz Vrbas od Rebrovačkog mosta do Gradskog mosta, pa sve do plaže „Vrućica“ u Srpskim Toplicama, nije oduševio građane, umjesto hvalospjeva uslijedio je lančani niz kritika.

Podsjećanja radi, Banjalučani možda još uvijek nisu zaboravili onu „grešku“ od prije koji dan, a kada su se naredbom još uvijek nepoznate osobe posjekla stabla uz Vrbas preko puta Kastela, njih 25.

Umjesto novog zelenila, sankcije počinioca i pokušaja ispravke navodne „greške“, gradonačelnik se očigledno građanima htio odužiti kroz nove parcele betona uz Vrbas, kako bi ublažio vidno nezadovoljstvo, a koje ovih dana vlada u Gradu, ako je suditi po komentarima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banjalučka riva

Draško Stanivuković

građani kritikuju

Vrbas

Banjaluka

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Гајева улица у Бањалуци девастирана

Banja Luka

Kad „magija“ zamijeni odgovornost: Gajeva propala nakon dvije godine i 1, 5 miliona

3 h

1
Стубови за струју.

Banja Luka

Pogledajte spisak ulica: Danas isključenja struje u Banjaluci

10 h

0
Струја

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje: Provjerite da li je i vaša ulica na spisku

12 h

0
Јовица Томић Куљани

Banja Luka

Mještani Kuljana najavljuju proteste: Gradonačelnik da ispuni predizborna obećanja

1 d

0

  • Najnovije

19

16

Gvardiola se našalio pred finale: Zaslužujem tribinu na Vembliju

19

10

U Ustavnom sudu BiH priznali da rade u krnjem sastavu

19

05

Tramp: Ne želim sukob zbog Tajvana

19

00

Umrla urednica sa RTS-a

18

58

Centralne vijesti, 15.05.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner