Kad „magija“ zamijeni odgovornost: Gajeva propala nakon dvije godine i 1, 5 miliona

Pucketalje prstima očigledno i nije tako magično, bar ne ostavlja dugoročne posljedice jer noviteti u Banjaluci imaju rok trajanja – vrlo kratkoročan.

Gajeva ulica u centru Banjaluke, za čiju rekonstrukciju i „senzacionalne novitete“, a koje je bar prije dvije godine najavljivao gradonačelnik Banjaluke potrošeno je 1,5 miliona KM danas bi bar trebala izgledati pristojno, umjesto toga krš i lom.

Ulica devastirana, šetalište dotrajalo, staza izlizana sa iskrivljenim betonskim pločnikom, kao da je preko nje prešao stampedo razjarenih bizona, a ne šetali građani Banjaluke.

„Dvije godine poslije neophodna hitna rekonstrukcija kako bi ovaj dio centra Banjaluke dobio novo ruho, zar ne“, glasilo je pitanje jedne od sugrađanki, a na koju se nadovezao veliki broj vidno nezadovoljnih građana.

Dvije godine poslije neophodna je hitna rekonstrukcija kako bi ovaj dio centra grada #banjaluka dobio novo ruho, zar ne? pic.twitter.com/rjBzdHe1pb — Tijana Grujić (@ticha_a) May 15, 2026

Građani nisu štedili kritike te je neko ironično naveo da se u Gajevu treba uložiti „još jedno milionče“ da se nastala šteta popravi.

Dok se u Banjaluci projekti rade po principu – „Drži vodu dok majstori odu“, još ćemo slušati kritike nezadovoljnih građana.

Magija u ovom slučaju nije dugo potrajala, kao što je to slučaj sa jednosmjernom ulicom u centru grada, gdje su šahtovi isplivali i otvorile se rupe nakon dvije godine, ili dječijem parku na Kupusištu gdje se raspao mobilijar nakon pola godine, ili ipak šetalište kod Zelenog mosta, koje plavi svakim novim padavinama.

Ukoliko bi u Banjaluci magiju zamijenili konkretnim i odgovornim radom, možda bismo zaista uživali u eri uspona, a ne svakodnevno slušali nove kritike.