Poznato mjesto i vrijeme sahrane sveštenika Bogdana Stjepanovića

Sveštenik Bogdan Stjepanović (38) iz Bijeljine, koji je preminuo 11. maja nakon duge i teške bolesti i to samo dva mjeseca nakon što mu je u Istanbulu izvršena transplantacija jetre, biće sahranjen u nedjelju.
Dragi prijatelji, želimo da vas obavijestimo da će Sveta zaupokojena Liturgija biti služena 17. maja u 9 časova. Opelo dragog nam, a u Gospodu usnulog, protojereja Hadži – Bogdana Stjepanovića obaviće se u 13 časova u manastiru Svetog Arhangela Gavrila u Gornjem Dragaljevcu, a sahrana na mjesnom groblju u Gornjem Dragaljevcu. Ovim putem vas pozivamo da dođete da dostojanstveno ispratimo na vječni počinak supruga, oca, sina, brata i sveštenika Bogdana – saopštila je porodica.
Podsetimo, ocu Bogdanu Stjepanoviću je 16. marta u klinici u Istanbulu izvršena transplantacija jetre i, iako se cela nacija molila za njegovo ozdravljenje, a njegov kolega i prijatelj Darko učinio podvig kakav se rijetko viđa donirajući mu dio svoje jetre, srce mladog sveštenika nije izdržalo.
Bogdanova golgota počela je sa pandemijom korone. Virus je preležao četiri puta, a posljedice su bile kobne po njegovu jetru. Za njegovo liječenje ujedinila se cijela zemlja. Nažalost, uprkos svom trudu ljekara otac Bogdan nije izdržao period oporavka.
