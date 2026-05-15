Ptičiji grip hara evropskom državom: U Poljskoj zaraženo i uništeno preko 374.000 komada živine

Dok epidemija ptičijeg gripa nastavlja da hara Poljskom, jednim od najvećih evropskih proizvođača mesa, strahuje se od mogućih potresa na širem evropskom tržištu.

Situacija je posebno kritična u regiji Lublin, gdje je upravo potvrđeno 12. žarište ovog visoko patogenog virusa od početka godine. Najnoviji udar zabilježen je na komercijalnom gazdinstvu u mjestu Halasi, gdje je preko noći moralo biti eutanazirano 5.000 pataka namijenjenih za klanje, čime se nastavlja prava agonija za tamošnje živinarstvo.

Novo žarište u Bjalskom okrugu

Prema zvaničnom saopštenju Monike Mihalovske, veterinarske inspektorke u Lublinu, bolest je detektovana u Bjalskom okrugu.

– Ptičiji grip je otkriven na komercijalnom gazdinstvu sa 5.000 pataka u mjestu Halasi – potvrdila je Mihalovska u četvrtak, naglašavajući ozbiljnost situacije na terenu.

Bilans epidemije: Preko 374.000 zaraženih jedinki

Slučaj u Halasima predstavlja sedmo žarište zabilježeno ove godine isključivo u Bjalskom okrugu. Preostali slučajevi registrovani su na dva gazdinstva u selu Milkov (Parčevski okrug) i na tri gazdinstva u opštini Vohinj (Radzinjski okrug).

Ukupni bilans u regiji Lublin je poražavajući: u 12 pogođenih gazdinstava zaraženo je i uništeno preko 374.000 komada živine, uključujući patke, kokoške i ćurke.

Stroge mjere karantina i zone rizika

Svaka potvrda virusa aktivira hitne protokole Veterinarske inspekcije. Zaražene životinje se eutanaziraju, dok se objekti i gazdinstva podvrgavaju temeljnoj dezinfekciji.

Oko svakog žarišta uspostavljaju se bezbjednosne zone: zona zabrane u radijusu od 3 km i zona rizika u radijusu od 7 km. U ovim područjima na snazi su stroga ograničenja transporta i prodaje živine i jaja, a uzgajivačima je naređeno obavezno držanje ptica u zatvorenom prostoru.

Budući da ne postoji lijek niti vakcina, jedina efikasna metoda zaštite je strogo pridržavanje mjera biobezbjednosti.

Ekonomski udar na poljsko živinarstvo

Situacija na nivou cijele Poljske je podjednako alarmantna. Do sada su u zemlji registrovana 134 žarišta na komercijalnim gazdinstvima, sa ukupnim fondom od skoro 9,5 miliona komada živine.

Regija Lublin, sa svojih 12 žarišta, trenutno se svrstava među najteže pogođene oblasti. Veterinarske vlasti apeluju na sve uzgajivače da primjenjuju najviše bezbjednosne standarde kako bi se minimalizovali dalji gubici u ovom sektoru.

(Blic)