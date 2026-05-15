Produžena odluka o povratu 10 feninga za gorivo

Autor:

ATV
15.05.2026 13:37

Komentari:

0
Foto: ATV

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac rekao je da je Vlada Srpske donijela odluku o produženju odluke o pomoći stanovništvu i privredi povratom 10 feniga po kupljenoj litri goriva.

Puhovac je naveo da će ta odluka važiti narednih 30 dana.

"U vrijeme kada je donesena prva odluka bili su veliki problemi sa cijenama naftnih derivata. Cijene su išle čak i do 3,95 KM. Vlada je odlučila u tom momentu da damo ovih 10 feninga popusta.

Danas su cijene stabilne, oko 3,20 do 3,25 KM, ali Vlada se, ipak, odlučila na ovaj korak jer odgovorno pristupamo ovoj krizi i nastojimo da reagujemo ukoliko dođe do ponovnih poremećaja", izjavio je Puhovac novinarima u Banjaluci.

Puhovac je naveo da bi se kroz desetak dana trebalo znati koliko je Vlada Srpske do sada izdvojila za povrat 10 feninga po litri goriva.

On je dodao da je odluka danas donesena na telefonskoj sjednici Vlade Srpske.

(Srna)

